Apple, WWDC’de üç yeni MacBook tanıtabilir

Apple, WWDC’de üç yeni MacBook tanıtabilir
, 18 Mayıs 2017

MacBook Pro lansmanından herkesin beklediği 32 GB bellekli model seçeneği gelecek gibi görünüyor.

Bloomberg ve KGI Securities’in raporlarına göre; Apple 5 Haziran’da gerçekleşecek WWDC’de MacBook serisinde bir güncelleme yaptığını duyurabilir. Bloomberg, Apple’ın üç yeni dizüstü bilgisayar tanıtmayı planladığını ve yeni nesil MacBook Pro’ya işlemci olarak Kaby Lake desteğinin gelebileceğini söyledi. Apple’ın ayrıca daha hızlı bir Intel işlemci destekli 12 inçlik MacBook ve 13 inçlik MacBook Air’ı güçlendirmeyi düşündüğü de belirtildi.

Microsoft’un bu ay içinde Surface Laptop’u piyasaya sürdü. Surface, MacBook Air’in karşısına çıkan gerçek rakiplerden birisi olarak görülebilir. Apple, bilgisayarlarının donanımını güçlendirerek Microsoft’a karşı üstün duruma geçmeyi hedeflediğini söylemek hatalı bir değerlendirme olmaz.

Bloomberg’in raporunu destekleyen KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, 15 inçlik modele 32 GB RAM seçeneğinin geleceğini de söyleyerek iddiaları bir adım daha öteye taşıdı. Bunun standart olarak mı yoksa bir seçenek olarak mı sunulacağı tam kesinleşmese de büyük olasılıkla bir seçenek olarak gelecek. KGI’ya göre yeni MacBook’ların üretimi Temmuz ayında başlayacak.

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Tags: Apple, Macbook, WWDC

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