Apple akıllı hoparlörü ‘HomePod’u duyurdu

Apple, odadaki konumunu algılayıp sesi otomatik olarak ayarlama özelliğine sahip, evde kullanım için geliştirilmiş kablosuz hoparlör olan HomePod’u duyurdu.

40 milyondan fazla şarkıya erişmek için Apple Music ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanan HomePod, kullanıcıların kişisel müzik tercihleri ve zevkleri hakkında derinlemesine bilgi edinerek, yeni müzikler keşfetmelerine yardımcı oluyor. Derin ve temiz baslar için Apple tarafından tasarlanan geniş bir bas hoparlörüne sahip olan HomePod’da, inanılmaz yön kontrolü ve saf yüksek frekanslı sesler sağlayan kiriş biçiminde yedi adet tiz hoparlörü ile birlikte orijinal kayıtların zenginliğini sanatçılarının amaçladığı gibi koruyan güçlü yerleşik teknolojiler bulunuyor. Aralık ayından itibaren piyasaya sürülecek olan HomePod, ilk olarak Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD’de bulunabilecek.

“Apple, iPod ile taşınabilir müziği baştan yaratmıştı. Şimdi de HomePod, evlerimizdeki kablosuz müzik keyfini baştan yaratacak” diyen Apple Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerine şöyle devam ediyor: “HomePod; güçlü hoparlör teknolojisini, Siri zekasını ve tüm Apple Music arşivine kablosuz erişimi, 7 inçten daha küçük boyuttaki muhteşem bir hoparlörde bir araya getiriyor. HomePod tüm odalarda, hiçbir bozulma olmadan müthiş bir ses deneyimi yaşatırken aynı zamanda yararlı bir yardımcı olarak evinizde size hizmet edebilir.”

HomePod, yüksek sesle müzik çalarken bile kullanıcıların sesle kontrol edip etkileşime geçebilmeleri için altı adet mikrofona sahip. “Hey Siri, bu şarkıyı beğendim” dediğinizde HomePod ve Apple Music birlikte mükemmel bir müzik uzmanı haline gelir. On binlerce oynatma listesiyle yüzlerce farklı tür ve ruh hali arasından tercihleri öğrenerek bu müzik zevklerini aygıtlarınızla paylaşır. Siri ayrıca müzik arşivinde gelişmiş aramalar da yapabilir. Kullanıcılar “Hey Siri, bu şarkıdaki baterist kim?” gibi sorular sorabilir veya evdeki herkesin paylaştığı bir sıradaki parça listesi oluşturabilir. HomePod, Apple Music ve Siri, reklamsız olarak doğrudan HomePod’a iletilen en iyi ev müzik deneyimini sunar.

Ev yardımcısı olarak da kullanılabilen HomePod, mesaj göndermek, güncel haberleri, spor karşılaşmalarını ve hava durumunu öğrenmek için harika bir araçtır. Ayrıca evdeki akıllı aygıtları HomePod ile kontrol edebilirsiniz. Örneğin Siri’den ışıkları açmasını, perdeleri kapatmasını veya belirli bir ortamı başlatmasını isteyebilirsiniz. HomePod, evde olmadığınız zamanlarda da iPhone veya iPad’deki Home uygulamasıyla uzaktan kontrol ve ev otomasyonu sağlayarak mükemmel bir ev bağlantı merkezi haline gelir.

Ses İnovasyonu ve Gelişmiş Teknolojiler

7 inçten daha küçük bir boyuta sahip olan HomePod yılların donanım ve yazılım inovasyonunu yansıtıyor:

– Apple tarafından tasarlanmış, yukarı doğru bakan bas hoparlörü, özel A8 çipiyle birlikte gerçek zamanlı yazılım modellemesi kullanarak hoparlörün mümkün olan en derin ve temiz basları çok düşük bozulmayla sunmasını sağlar;

– kiriş şekilli yedi adet özel tiz hoparlörleri dizisi, kendilerine ait amplifikatörlerle dengeli ve pürüzsüz tınılar sağlamasının yanında farklı kiriş şekilleri ve boyutları için hassas yön kontrolü sunar;

– Apple tarafından tasarlanmış A8 çipi gelişmiş ses inovasyonlarının ardındaki beyindir;

– otomatik oda algılama teknolojisi, HomePod’un oda içindeki konumunu hızla anlamasını, köşede, masa üzerinde veya kitaplıkta olmasına bağlı olarak en etkileyici müzik deneyimini sunmak için saniyeler içinde kendini optimize etmesini sağlar;

– altı adet mikrofondan oluşan dizi, gelişmiş yankı önleme özelliğiyle, yüksek sesle müzik çaldığında bile Siri’nin kullanıcıları odanın neresinde olursa olsun anlamasını sağlar;

– Siri dalga biçimi, Siri ile etkileşime geçildiğinde üst kısımda görünür ve entegre dokunma kontrolleri de kolay gezinti imkanı sunar;

– iki hoparlörü otomatik olarak tespit edip dengeleyerek muhteşem bir kablosuz ses kalitesi için hem doğrudan hem de yansıyan sesleri kullanır ve çok daha etkileyici bir müzik deneyimi sunar;

– kolay kurulum için AirPods’daki gibi kolay bir yöntem kullanan HomePod ile saniyeler içinde müzik dinlemeye başlamak için bir iPhone’u yanına getirmeniz yeterli.

Güvenlik ve gizlilik, Apple donanım, yazılım ve hizmetlerinin tasarımlarının temel özellikleri arasındadır. HomePod ile Apple sunucularına bilgi sadece, “Hey Siri” ifadesi aygıtta yerel olarak tanımlandıktan sonra gönderilir. Bu bilgiler şifrelidir ve anonim bir Siri tanıtıcısıyla gönderilir.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Aralık ayından itibaren 349 ABD doları (ABD) fiyatla ilk olarak Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD’de piyasaya sürülecek olan HomePod, beyaz ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunulacak. HomePod; iOS 11 yüklü iPhone 5s ve daha yeni iPhone modelleriyle uyumludur. (Basın Bülteni)