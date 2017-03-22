Apple yeni uygulaması Clips’i tanıttı! Ne işe yarıyor?

Apple’ın yeni tanıttığı video uygulaması videoları süsleyip paylaşmayı kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

Apple herkesin iPhone ve iPad’de hızlı ve eğlenceli bir şekilde etkileyici videolar oluşturmasını sağlayacak yeni uygulaması Clips’i bugün tanıttı. Bu yeni uygulama; video klipleri, fotoğrafları ve müzikleri bir araya getirerek Mesajlar uygulaması veya Instagram, Facebook ve diğer popüler sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Apple tarafından “muhteşem videolar oluşturmanızı sağlayacak eşsiz bir tasarıma sahip” şeklinde nitelendirilen Clips aslında son zamanlarda oldukça popüler hale gelen video paylaşım uygulamalarına hizmet edecek şekilde tasarlanmış bir kopyaya benziyor. elbette geleneksel Apple yaklaşımı ile basit ve keyifli bir tüketici deneyimi sunuluyor.

Bu uygulama ile kendi sesinizle birlikte animasyonlu altyazılar ve başlıklar oluşturabileceğiniz Canlı Başlıklar özelliği sunuluyor. Filtreler, konuşma balonları, şekiller ekleyerek zenginleştirebileceğiniz videolar ile birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz.

Videolar, bir veya birden fazla klipten oluşturulabiliyor. Apple, yeni uygulamanın; zaman çizelgeleri, izler veya karmaşık düzenleme araçları olmadan çok klipli videoların hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlayacağını belirtiyor. Canlı video çekmek veya fotoğraf eklemek için bir düğmeye dokunup basılı tutarsanız, daha sonra filtreler, konuşma balonları, emoji ve diğer öğeleri de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca müzik seçenekleri, hareketli arka planlar ve metinler de bulunuyor.

Nisan ay başında ücretsiz olarak App Store’da yayınlanacak olan Clips uygulamasını iOS 10.3 uyumlu bütün cihazlarda kullanılabilecek.