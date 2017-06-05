Apple, yepyeni App Store’u tanıttı

Apple bugün, uygulamalar ve oyunları keşfetmeyi her zamankinden daha kolay bir hale getirmek için baştan sona yeniden tasarlanan, tamamen yenilenmiş App Store’u tanıttı.

App Store; yeni Bugün, Oyunlar ve Uygulamalar sekmelerinde her gün güncellenen özgün öyküler ve editoryal içeriklerle dopdolu. Apple; müşterilerini bilgilendirmeye, onlara yardım etmeye ve ilham vermeye yönelik benzersiz bakış açısını, ilginç öyküler, detaylı röportajlar, faydalı ipuçları ve mutlaka sahip olunması gereken uygulama ve oyunlarla ortaya koyuyor. 2008’de açılmasından bu yana müşterilerin 180 milyardan fazla uygulama indirdiği App Store, dünyanın en canlı yazılım pazarı haline geldi. Bu süre içinde Apple, geliştiricilere 70 milyar ABD dolarının üzerinde ödeme yaptı.

“İnanılmaz geliştirici topluluğumuzla birlikte App Store’u dünyanın en iyi uygulama platformu haline getirdik. Her hafta 500 milyon müşteri App Store’u ziyaret ediyor” diyen Apple’ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi, geçtiğimiz dokuz yıl içinde App Store’dan öğrendiklerimizi bir araya getirip yepyeni ve etkileyici bir tasarım ortaya koyuyoruz. Yeni App Store’daki her öğe çok daha zengin, muhteşem ve ilgi çekici.”

Herşey; oyunlar, uygulamalar ve uygulama kültürü ile ilgili her şeyin yer aldığı, her gün göz attığımız Bugün sekmesiyle başlıyor. App Store’un global editör ekibi, hayatımızı değiştiren oyun ve uygulamaların, dünyayı harekete geçiren ve şekillendiren fikirlere sahip geliştiricilerin ardındaki öyküleri, harika tasarımlar ve videolarla dolu detaylı haberler ve röportajlarla paylaşacaklar. Bugün sekmesinde ilk özel gösterimler, yeni çıkanlar ve tüm zamanların en beğenilen uygulamalarına ayrılan yeni bakışlar yer alacak. Ayrıca müşterilerin uygulamaları yenilikçi yollarla kullanmalarına yardımcı olacak öneriler, ipuçları ve kılavuzlar da bu sekmede bulunacak.

Oyunlar ve Uygulamalar

App Store’un en popüler kategorisi olan Oyunlar’ın yeni tasarımında sadece oyunların yer aldığı özel bir ana sayfa bulunacak. Bu bölümde yeni oyun önerileri ve güncellemeler, etkileyici videolar, sadece oyunlar için en iyi listeler ve özel seçilmiş koleksiyonlar yer alacak. App Store’daki milyonlarca oyun arasında dolaşmak ve arada bir oynayanlardan oyun tutkunlarına kadar herkese göre mükemmel oyunu bulmak şimdi çok daha kolay.

Ayrıca, Uygulamalar ayrı bir sekmede, fotoğrafçılıktan para yönetimine, alışverişten sosyal ağlara ve daha fazlasına kadar müşterilerin kullandığı, ihtiyaç duyduğu ve keyif aldığı her şeyi bir araya getiriyor. Oyunlar sekmesinde olduğu gibi Uygulamalar sekmesinde de harika öneriler, videolar, 24 kategoriden özel olarak seçilmiş koleksiyonlar ve uygulama listeleri bulunuyor.

Güncellemeler ve Arama

Müşteriler, en sevdikleri uygulamalar ve oyunlarda son güncellemeyle nelerin değiştiğini Güncellemeler sekmesinde hızla görebilecek. Geliştirilen Arama işlevi; Bugün, Oyunlar ve Uygulamalar sekmelerindeki editoryal içerikler de arama sonuçlarına dahil edilecek. İsim, kategori, geliştirici veya başlığa göre aratarak belli uygulamalar ve oyunlarla ilgili sonuçların yanı sıra editoryal haberler, koleksiyonlar ve uygulama içi satın almalarla ilgili sonuçlar da alınabilecek.

Uygulama Ürün Sayfaları

Mağazadaki her uygulamanın ana sayfası kendi uygulama ürün sayfasından oluşacak. Apple, tüm geliştiricilerin uygulamalarını daha ilgi çekici içeriklerle öne çıkarabilmesi için App Store deneyimini yeniden tasarladı. Uygulamayı indirmeye karar verecek müşteriler için en önemli bilgiler öne ve ortaya yerleştirildi. Geliştiriciler uygulamaları için üç adede kadar video ön incelemesi ve beş adede kadar da ekran görüntüsü ekleyebiliyor. Şimdi videolar, başka ülkelerdeki müşterilerin özel bir sürüme sahip olabilmesi için yerelleştirilebiliyor. Editörlerin Seçimi gibi ödüller ve liste sıralamalarıyla birlikte Uygulama İçi Satın Almalar, müşteri puanları ve değerlendirmeleri de öne çıkarılıyor.

Uygulama İçi Satın Almalar

Apple, App Store’da uygulama içi satın almaları da daha kolay keşfedilebilir hale getiriyor. Uygulama içi satın almalar, uygulama ürün sayfasında ve arama sonuçlarında görülebilecek ve editörler tarafından Bugün, Oyunlar ve Uygulamalar sekmelerinde belirtilebilecek. Müşteriler şimdi, uygulama içi satın almalara App Store’da başlayabilir ve satın almayı tamamlamak için doğrudan geliştiricinin uygulamasına veya oyununa yönlendirilebilir.

Bulunabilirlik

Tamamen yenilenmiş App Store, iOS 11 ile gelecek. iOS 11’un geliştirici önizlemesi, bugünden itibaren developer.apple.com adresinden iOS Geliştirici Programı üyelerine açılıyor. iOS kullanıcıları ise halka açık beta programına bu ay içinde ayında beta.apple.com adresinden erişebilecekler. iOS 11, bu sonbahardan itibaren iPhone 5s ve sonraki modeller, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, 5. nesil iPad, iPad mini 2 ve sonraki modeller ve 6. nesil iPod touch için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak. Daha fazla bilgi için apple.com/tr/ios/ios11-preview adresini ziyaret edin. Özelliklerde değişiklik yapılabilir. Bazı özellikler her bölgede veya dilde kullanılamayabilir. (BASIN BÜLTENİ)