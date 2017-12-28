Apple’a 1 trilyon dolarlık dava!

Apple’a 1 trilyon dolarlık dava!
, 28 Aralık 2017

Eski telefonların performansını düşürdüğüne dair açıklama yapan Apple, çok sayıda davayla karşı karşıya.

California’da Violetta Mailyan isimli bir kadın, eski model iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlatarak insanları daha yeni iPhone modelleri almaya zorladığı iddiasıyla Apple’a 999 milyar 999 milyon 999 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Apple, geçen hafta yaptığı açıklamada, eski iPhone‘ların performansının yavaşlatıldığı iddiasını kabul etmişti. Yavaşlatılan telefon modellerinin iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE ve iPhone 7 olduğu açıklanmıştı.

Bugüne kadar Apple’a ‘telefon yavaşlatma’ sebebiyle biri İsrail’de olmak üzere 9 dava açıldı.

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Tags: Apple, dava

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