Apple’ın yeni kampüsü Nisan ayında açılıyor

Apple, çalışanların 708 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni kampüsü Apple Park’a Nisan ayından itibaren taşınmaya başlayabileceklerini açıkladı. 12.000’den fazla çalışanın kampüse taşınması altı aydan uzun sürecek. Binaların ve park alanlarının inşasına yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.

Steve Jobs tarafından bir yaratıcılık ve işbirliği merkezi olarak planlanan Apple Park, Santa Clara Vadisi’nin merkezinde kilometrelerce uzaklığa yayılan asfalt ve beton alanı, yemyeşil bir alana dönüştürüyor. Kampüsün 260.000 metrekare yer kaplayan halka şeklindeki ana binasının tamamı, dünyanın en büyük kavisli cam panelleriyle kaplı.

Steve, hayatta olsaydı, bu 24 Şubat’ta 62 yaşına girecekti. Steve’in hatırasını ve Apple’a ve dünyaya yaptığı kalıcı etkiyi onurlandırmak amacıyla, Apple Park’taki konferans binasına Steve Jobs Theater adı verilecek. Bu yılın ilerleyen günlerinde açılacak olan 1.000 kişilik oditoryum 6,1 metre uzunluğunda, 50 metre çapında cam bir silindirden oluşuyor. Binanın çatısı ise metalik karbon fiber kullanılarak üretildi. Apple Park’taki en yüksek tepelerden birinde yer alan Steve Jobs Theater, ana binaya ve yeşil alana bakıyor.

“Steve’in Apple vizyonu, bizimle geçirebildiği sürenin çok daha ötesine uzanıyordu. Apple Park’ın nesiller boyunca inovasyonun merkezi olmasını istemişti,” diyen Apple CEO’su Tim Cook sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma yerleri ve park alanları hem ekibimize ilham verecek hem de çevreye yararlı olacak şekilde tasarlandı. Dünyanın enerji verimliliği en yüksek binalarından birine sahibiz ve kampüs tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak.”

“Steve, California’nın aydınlık ve geniş topraklarından heyecan duyuyor ve ilham alıyordu. Burası düşünceye dalmak için en sevdiği yerdi. Apple Park O’nun ruhunu son derece iyi yakalıyor,” diyen Laurene Powell Jobs, şöyle devam etti: “Steve, zekice tasarlanmış bu aydınlık kampüste kendini çok iyi hissederdi, Apple çalışanlarının da iyi hissedeceklerine eminim.”

“Steve enerjisinin çoğunu canlı ve yaratıcı ortamlar oluşturmaya ve bunları desteklemeye harcadı. Yeni kampüsümüzün tasarımına, geliştirilmesine ve inşasına ürünlerimizi de simgeleyen coşku ve tasarım ilkeleriyle yaklaştık,” diyen Apple’ın Tasarım Ekibi Direktörü Jony Ive sözlerine şöyle devam etti: “Olağanüstü derecede gelişmiş binaları göz alabildiğince uzanan park alanlarıyla çalışanların yaratıcı olmaları, işbirliği yapmaları ve birlikte çalışmaları için muhteşem bir açık ortam oluşturuyor. Uzun yıllardır başarılı mimarlık şirketi Foster + Partners ile yakından çalışma imkanına sahip olduğumuz için de son derece şanslıyız.”

Apple Park ayrıca, halka açık bir Apple Store ve kafe içeren bir ziyaretçi merkezi, Apple çalışanlarına yönelik 9.290 metrekarelik bir spor salonu, güvenlikli araştırma ve geliştirme tesisleri ve Steve Jobs Theater’ı da içerecek. Halkanın iç bölümündeki park alanları ise çalışanlar için 3,2 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolları, bir meyve bahçesi, çim alan ve bir gölet içerecek.

Foster + Partners işbirliğiyle tasarlanan Apple Park, 464.500 metrekarelik asfalt ve beton alanı yeşil alana dönüştürüyor. 9.000 yerel ve kuraklığa dayanıklı ağaç içerecek olan kampüs, %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak. Çatısında yer alan 17 megawatt değerindeki güneş panelleri sayesinde Apple Park dünyadaki en büyük güneş enerjisi sistemine sahip tesis olacak. Kampüs ayrıca dünyanın en büyük doğal havalandırmalı binasına da ev sahipliği yapıyor. Binanın, yılın dokuz ayında ısıtma veya klima gerektirmeyeceği tahmin ediliyor.