Araştırma: Beyaz yakalılar AVM’de sosyalleşiyor

Türk Ar-Ge şirketi Blesh, İstanbul’da yaşayan 100 bin beyaz yakalının gün içinde sergilediği davranışları ve gerçekleştirdiği aktiviteleri analiz etti. İşte detaylar…

Blesh, Türkiye genelinde AVM, banka, havaalanı, metro istasyonu, kafe ve restoranlarda yer alan 90.000’i aşkın beacon ve 90’ın üzerinde mobil uygulamaya entegre olan platformu sayesinde 30 milyon kişiye lokasyon hedefli ulaşma potansiyeline sahip. Bu sensörler yardımıyla akıllı telefon sahipleriyle izin ve istekleri doğrultusunda hem iletişim kuruluyor hem de hareket rotaları ve davranışları analiz ediliyor. Bu güçlü altyapı kapsamında İstanbul’da yaşayan 100 bin beyaz yakalı çalışanın mayıs ayındaki davranışlarını analiz eden Blesh, beyaz yakalıların hangi semtlerde daha fazla gezdiği, nerelerde sosyalleştiği gibi çok sayıda dikkat çekici veriyi gözler önüne seriyor.

Nesnelerin İnterneti alanında Google ve Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, İstanbul’da yaşayan 100 bin beyaz yakalının gün içinde sergilediği davranışları ve gerçekleştirdiği aktiviteleri analiz etti. Yapılan analiz sonucunda mayıs ayında İstanbul’daki beyaz yakalıların hangi teknolojileri tercih ettiği, nerelerde daha fazla gezdikleri ve bir günlerini nasıl değerlendirdikleri görülebiliyor.

Her ay yaklaşık 200 milyon veriyi analiz eden Blesh, gün içerisinde plaza ve ofislerde zaman geçiren çalışanların gerçek dünyadaki deneyimlerini, sanal dünyadaki deneyimleri ile de birleştirerek, dijital pazarlamayı çok daha geniş bir perspektife taşıyor.

Türkiye’deki beyaz yakalılar büyük oranda Android telefon kullanıyor

Blesh’in topladığı verilere göre beyaz yakalılarının %61’i Android işletim sistemine sahip cihazları kullanırken, iOS kullanımının ise %39 oranında olduğu gözlemleniyor. Ayrıca mobil cihazlarda Bluetooth teknolojisini kullanım oranı AVM ve havaalanı gibi yerlerde yükseliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere kullanıcılar lokasyon bazlı kampanya ve fırsatlardan yararlanabilmek için Bluetooth teknolojisini aktif olarak kullanıyor.

Tatil fırsatlarını iyi değerlendiriyorlar ve sporu ihmal etmiyorlar

Blesh’in son bir aylık verilerden değerlediği analize göre, özellikle havalar ısınınca ve 19 Mayıs tatili de araya girince şehirden uzaklaşmak isteyen beyaz yakalılar sıklıkla havaalanlarında görüldü. Genellikle tüm tatil fırsatlarını iyi değerlendirdikleri gözlemlenen beyaz yakalılar, resmi tatilleri hafta sonu ve izin günleriyle birleştirerek, şehir dışına veya yurtdışına günlük ve

haftalık seyahatler planlıyorlar. Ayrıca yine tatil dönemi ve haziran ile başlayan yaz aylarının gelmesiyle beyaz yakalıların son günlerde spor salonlarına akın ettiği de görülüyor.

AVM’lerde sosyalleşiyor ve alışverişi çok seviyorlar

Beyaz yakalılar en çok, ofis ve plazaların sık bulunduğu semtler olan Şişli (Nişantaşı), Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Maslak ve Bebek semtlerinde görülüyor. Boş zamanlarında AVM’lere yönelen beyaz yakalılar alışverişe gidip, soluğu da kafe ve restoranlarda alıyorlar. Genelde çalıştıkları iş yerlerine yakın bölgelere gitmeyi tercih eden beyaz yakalılar %41 oranında alışveriş merkezlerinde sosyalleşiyorlar. Kafeler (%35), restoranlar (%31), etkinlik alanları (%18) ve son olarak %8’lik oran ile spor salonları en çok vakit geçirilen yerler olarak dikkat çekiyor. İş yerlerine yakın veya ulaşımı kolay alışveriş merkezlerinde zaman geçiren beyaz yakalılar, en çok %14 oranında Zorlu Center, %10 oranında Kanyon, %8 oranında Akasya ve %6 oranında İstinye Park alışveriş merkezlerini ziyaret ediyorlar.

Beyaz yakalıların en sevdiği sosyal aktivitenin %47 oranıyla alışveriş yapmak olduğu da görülüyor. Hemen peşinden %40’lık bir oran ile sinema ve diğer kültürel faaliyetler geliyor. %14 oranında seyahat, %19 oranında spor ve son olarak %10 oranında finans odaklı aktiviteler de beyaz yakalıların favorileri arasında. Çeşitli gündelik aktivitelerini gerçekleştirdikleri mekânlar, aynı zamanda beyaz yakalıların nerelerde sosyalleştiğini de net biçimde ortaya koyuyor.