Araştırma: Bilişim sektörü, 100 milyar TL’ye koşuyor

M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş.’nin verilerine göre, bilişim pazarı 2016’da neredeyse 100 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşacak. 2017 yılında da büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor. Yatırımın en çok yoğunlaşacağı alanın ise bulut hizmetleri olacağı öngörülüyor…

2015’te bilişim pazarı, yüzde 12 büyümeyle 78 milyar TL’lik hacme ulaşmıştı. Rakam, 2016’da daha da yükseğe çıkıyor. Araştırmayı gerçekleştiren BTHABER Şirketler Grubu üye firması M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan, 2016 için tahminlerinin, 96 milyar TL olduğunu söyledi. Bir önceki yıla göre büyüme oranı, yüzde 18’i bulacak. 96 milyar TL’ye ulaşması beklenen pazarın büyük aktörü, 64 milyar TL ile iletişim teknolojileri gelirleri, kalan kısmı ise bilgi teknolojileri gelirlerinden oluşması öngörülüyor.

Yazılım pazarının payı yüzde 35’e ulaştı. M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş Genel Müdürü Özlem Unan’ın bilişim sektörüne dair öngörülerinde öne çıkan ayrıntılara şu şekilde değindi:

“2015 yılına göre en yüksek büyüme, bilgi teknolojilerinin donanım ve yazılım kategorisinde gerçekleşti. Böylece, yazılım sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı, yüzde 35 seviyesine ulaştı. Telekom hizmetleri, tek başına yüzde 47 ile hâlâ toplam bilişim sektörü içindeki en büyük paya sahip. 2017 yılında büyüme trendinin devam etmesini bekliyoruz.”

2017’de büyüme trendi devam edecek

BTHABER Şirketler Grubu bünyesindeki M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş.’nin pazarın geleceğine ilişkin tahminlerinde hangi hizmetlerin öne çıkacağına dair de öngörüler var. Şirketin Genel Müdürü Unan, “2017 yılında buluta bağlı servisler Türkiye pazarında yaygınlaşacak. Veri merkezlerinin sayısı artarken, güvenlik, felaket yönetimi ve veri yedekleme, öncelikli konular olarak gündemde yer alacak. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 90’dan fazlası KOBİ’lerden oluşuyor. KOBİ’lerin 2017 yılında yapacakları yatırımlarda öncelikleri ise donanım. Bu nedenle donanım pazarı da büyümeye devam edecek” dedi.

Murat Göçe: Köklerimiz güçlü, gövdemiz sağlam

BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe de gelinen noktadan memnun olduğunu belirterek konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Artık milyar dolarlarla ifade edilen ihracatımız, 20 bine yakın bilgi teknolojileri ve iletişim firmalarımız ile köklerimiz, tüm ülke çapında yayılmış durumda. Bilgi teknolojilerinin iletişim, sağlık, üretim, ticaret, tarım ve akla gelen diğer tüm sektörlerin içine girdikçe köklerimiz de o kadar güçleniyor. Bu köklerin üzerinde oluşan gövde ve sonrasındaki yaprak ve meyveleri diyebileceğimiz teknolojik ürünler, ülke gelişmesine katkı sağlıyor. Bilgi teknolojileri ve içiçe olduğu iletişim, artık kökleri güçlü, gövdesi her geçen gün büyüyen, meyveleri ile insanlarımızın daha iyi yaşama imkanı sağlayan teknolojiler üreterek ülke ekonomisine yaptığı katkılarla en gözde sektör olma yolunda ilerlemektedir.” dedi.

Göçe, bu alanda değerlendirmenin önemini vurguluyor ve Bilişim500 Araştırması’na dikkat çekiyor: “Bilişim500 Araştırması, sürekli bir başucu kaynağı, yabancı yatırımcı için rehber özelliği taşıyor. Sektörün en büyük eksikliklerinden ölçümleme ve istatistik alanında boşluğu dolduruyor. Bununla birlikte asıl faydası, değerlerin karşılaştırılarak ölçülmesi amacına yardım ediyor olması.”