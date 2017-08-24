Araştırma: Buluta giden yolculuk

BT araştırma şirketi CITO Research ile Commvault’un ortaklaşa yürüttüğü anket, CEO’lar, CIO’lar ve CTO’ların buluttaki ciddi gelişmeleri Kaçırma Korkusu yaşadıklarını gösteriyor.

Kurumsal veri koruma ve bilgi yönetimi şirketi Commvault, C-level ve diğer BT liderlerinin yüzde 81’inin bulut alanındaki ilerlemeleri kaçırmayla ilgili olarak son derece kaygılı olduklarını ortaya koyan yeni bir idari araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Anket, buluttaki gelişmeleri kaçırma korkusunun iş liderlerini bulut stratejileri üzerinde tam hızda ilerlemeye ittiğini ve ankete katılanların yüzde 93’ünün en azından bazı süreçlerini buluta taşıdığını gösteriyor. Buna ek olarak, ankete katılanların yüzde 56’sı, sadece bir kısmını değil tüm süreçlerini buluta taşıdıklarını ya da taşıma niyetinde olduklarını belirtiyorlar.

CITO Research’ün Teknoloji Şefi Dan Woods, “Anket, Bulutu Kaçırma Korkusu’nun gerçek olduğunu ve bu yeni ufukların değerini kuruluşlarına getirmeye çabalayan C-level ve diğer BT liderlerinin aklında, artan BT sonuçlarından, yükselen iş çevikliği için stratejik bir destekçi olmasına kadar hep bu korkunun olduğunu açık bir şekilde doğruluyor. Araştırma, şirketlerin bulut yeteneklerini anlamaya çalışırken bile buluta geçiş sürecini tam performansla yürüttüklerini gösteriyor. Veri koruma ve kurtarma, bulutun iş üzerinde önemli etkilere sahip olduğu temel bir alan olarak öne çıktı” dedi.

Commvault’un çözümler pazarlaması kıdemli direktörü Don Foster, “Bulut teknolojilerini kurmak, işinizdeki dijital dönüşümü ilerletmenin etkili bir yolu olmaya devam etmekte. C-level ve diğer BT liderleri bulut gelişmelerine ayak uydurma konusunda gerçekten kaygılılar. Bu dönüşümde yenilikçi olmak için her büyüklükteki organizasyonun, yeni bulut teknolojisi geliştirmelerinin, verilerin nasıl taşıdığı, yönettiği, koruduğu ve kurum içinde ya da bir bulut tedarikçisinin bulut teknolojisi ile en etkin şekilde nasıl kullandığına ilişkin olarak pragmatik ve etkin kullanıma izin vermesi konusunda net bir anlayışa sahip olması gerekir.” dedi.

Araştırmalar, iş liderlerinin yüzde 75’inin veri koruma ve yedeklemeyi, kendi işlerinde en etkili bulut projelerinden biri olarak gördüğünü gösterdi. Bununla birlikte, veri koruması ve yedeklemeyi bulut için en etkili kullanım olarak görmesine rağmen, yüzde 63’ü, buluttan verileri hızlı bir şekilde kurtarma konusunda son derece kaygılı ya da çok endişeli.

Raporda yer alan diğer önemli bulgular arasında şunlar da var:

• Buluta daha fazla uygulama ve veri taşınmasını önleyen en büyük engeller:

o Yüzde 68, verinin hacminden bahsediyor

o Yüzde 65, geçişi desteklemek için personelin niteliklerinin geliştirilmesi/yetenek bulma mücadelesinden bahsediyor

o Yüzde 55, bulutlardaki ve kurum içi verilere ilişkin politikaları büyük engel olarak gösteriyor

• Buluta geçiş yatırımı: Araştırmaya katılan iş liderlerinin yüzde 87’si, gelecek yıl buluta daha fazla bütçe ayırmayı planlıyor. Bu arada sadece yüzde dördü daha az yatırım yapacaklarını umuyor.

• Veri güvenliği & kurtarma: Yüzde 91’i, SaaS veya bulut temelli uygulamalar için veri korumayı gerçekleştirdiklerini söylüyor.

• Buluta geçme konusunda müşterilerin asıl nedenleri:

o İş çevikliği sayesinde müşteri odaklanması: yüzde 33

o Maliyet tasarrufu: yüzde 22

o Yenilikçilik ve yeni uygulamaların, ürünlerin ve servislerin geliştirilmesi: yüzde 20

Bu yöneticiler için buluta giden yolculuk önemli olduğu kadar pozitiftir. İş dünyasının liderlerinin yalnızca yüzde biri bulut yolculuğunu Sinir bozucu, yüzde 13’ü Pahalı bulurken, yüzde 51’i bunu Yenilikçi, yüzde 35’i ise Heyecanlı olarak nitelendirdi.

California, San Mateo vilayeti bilgi işlem şefi John Walton da, “Devlette, değişime uyum sağlamak için çok esnekliğe ihtiyacımız var. İş gereksinimleri akıcı, tedarik ve finansman zaman planları uzundur ve mükelleflerin paralarının sanki iyi harcanmış gibi hissetmesini istiyoruz. Bugünkü bulut anketi sonuçları, yıkıcı BT trendlerinin ön saflarında olan teknolojileri benimsemek için yıllar önce ana hatlarıyla belirttiğimiz ileriyi düşünme stratejisinin bir diğer doğrulamasını yapıyor. Mevcut altyapıyı hem özel bulut hem de herkese açık bulut hizmetleri ile birleştirip hibrit bir altyapı oluşturarak, iş yükleri ve veriler, altyapılar arasında kolaylıkla taşınabilir ve Vilayetin sorunsuz bir şekilde çalışmasına izin veren kritik bilgilere daha gelişmiş bir erişimi sağlarken, en iyi fiyat/performans kombinasyonunu sağlayan altyapıyı kullanmasına da izin verir” diyor.