Araştırma: Hacklenmeye en müsait hediyeler

McAfee Hack’lenmeye En Müsait Hediyeler listesinin üçüncüsünü yayınlandı. Yapılan araştırmaya göre; drone’lar, dijital asistanlar ve bağlantılı oyuncaklar yoğun güvenlik riskleri taşıyan hediyeler arasında ilk sıralarda.

Bunda elektronik cihazların korunmasına dair tüketiciler arasında bilincin halen yeterli seviyede olmaması önemli bir rol alıyor. Tüketicilerin %18’i cihazların korunması için güvenlik yazılımı kullanmaya gerek olmadığını düşünürken, %22’si buna ihtiyaç duysa da nasıl yapacağını bilmiyor.

Güvenlik şirketi McAfee, yaklaşan yeni yıl ile birlikte tüketicileri popüler hediyelerin potansiyel güvenlik risklerine dair bilgilendirmek üzere gerçekleştirdiği McAfee Hack’lenmeye En Müsait Hediyeler listesinin üçüncüsünü yayınladı. Listenin başında laptop’lar, tabletler ve akıllı telefonlar yer alırken, bunları drone’lar, dijital asistanlar, bağlantılı oyuncaklar ve bağlantılı aletler izledi. McAfee, listeye kaynaklık eden araştırmada tüketicilerin hediye alışverişi alışkanlarına dair verilere de yer verdi.

Pek çok tüketici laptop’lar, tabletler ve akıllı telefonlarda güvenliğin bir gereklilik olduğu konusunda hemfikir (%69). Ancak tüketicilerin sadece %22’si bu gerekliliğin bağlantılı oyuncaklar için de geçerli olduğuna inanıyor; bu oran, drone’lar için %29, dijital asistanlar içinse %56 olarak raporlandı.

Bağlantılı cihazların güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çeken McAfee Baş Güvenlik Yöneticisi Gary Davis; “Hediye satınalma dönemlerinde bağlantılı cihazlar en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaya devam ediyor. Bununla birlikte tüketiciler cihazları tüm bağlantı noktalarında korumanın öneminin yeterince farkında değiller. Genel olarak tüketicilerin cihazların korunması gerektiğinden haberdar olmadıklarını ya da bunu nasıl yapacaklarını bilmediklerini gözlemliyoruz. Bu bilinçsiz yaklaşım, siber suçluların cihazlara erişerek kişisel bilgileri çalmalarını kolaylaştırıyor” dedi.

Tüketicilerin %91’i online kimlik bilgilerinin ve cihazlarının güvenliğini sağlamanın öneminin farkında olduğunu belirtiyor. Ancak bunun için gerekli adımları atan tüketicilerin oranı %53 ile sınırlı kalıyor. Araştırmaya katılanların %16’sı üreticilerin cihazlara güvenlik sistemi yüklediğine inanırken, %22’si güvenlik önlemi almaları gerektiğini biliyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Araştırma, tüketicilerin satın aldıkları cihazlardaki kurulu güvenlik önlemlerini araştırmaları ve kişisel bilgilerinin ve cihazlarının korunması için sorumluluğu sadece üreticilere bırakmamaları gerektiğini gözler önüne seriyor.

Yapılan araştırmaya göre; yılın hack’lenmeye en müsait hediyeleri ise şunlar:

1. Laptop’lar, Akıllı Telefonlar, Tabletler: Bu cihazlar siber suçluların alışılagelmiş hedefleri arasında yer alıyor ve doğru şekilde güvenlikleri sağlanmazsa zararlı yazılımlar tarafından kolaylıkla ele geçirilebiliyor.

2. Drone’lar: 2017 yılında 1 milyar Dolar’ı aşkın bir satış yaratması beklenen drone’lar, güvenlik konusunda aynı popülariteyi yakalayamadı. Tüketicilerin drone kaçırma ve siber suçlulara ait drone’lardan gelen sahte Wi-Fi sinyalleri gibi risklerin farkında olmaları gerekiyor.

3. Dijital Asistanlar: Cihaz tabanlı asistanlar, sipariş verme, müzik çalma, sorulara yanıt verme ve daha pek çok konuda tüketicileri destekliyor. Bunu gerçekleştirebilmesi için sürekli olarak tüketicileri dinleyen mikrofonlar ve izleyen kameraların mahremiyete olası etkilerinin anlaşılması hayati önem taşıyor.

4. Bağlantılı Oyuncaklar: Oyuncaklar her geçen gün daha akıllı hale geliyor, ancak ne yazık ki bu, siber suçlular için de geçerli. Pek çok üretici güvenliği ikinci plana atarken, entegre mikrofonlar ya da lokasyon bazlı servisler, oyuncakları hacker’lar için kolay hedefler haline dönüştürüyor.

5. Bağlantılı Aletler: Akıllı ev aletleri günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, bu cihazların online bir saldırıda kullanılabileceği ya da kişiye ve eve dair bilgileri sızdırabileceği unutulmamalı.

Bağlantılı cihazların keyfini çıkartmak için McAfee’den öneriler

Yeni nesil cihazların birkaç basit güvenlik önlemiyle korunabileceğine dikkat çeken McAfee, tüketicilere bazı önerilerde bulundu.

• Tıklamadan önce düşün: Siber suçluların bir cihazı ele geçirmesinin en kolay yolu zararlı bağlantılardır. Kaynağını bilmediğiniz bağlantıları güvenliğinden emin olmadan kullanmayın.

• Yazılımı güncel tut: Bilgisayar, akıllı telefon, dijital asistan ve drone gibi tüm cihazlarınızı her daim güncel tutun. Üreticilerin cihazların güvenlik açıklarına dair yayınladığı program düzeltme ve güncellemeleri takip etmek ve bunları vakit kaybetmeden yüklemek önem taşıyor. Mümkün oldukça güncel yazılım kullanın.

• Kaynağı belirsiz Wi-Fi noktalarından uzak dur: Siber suçlular, kişisel verilere ulaşmak için güvenilir görünen sahte Wi-Fi ağlarını sıklıkla kullanıyor. Eğer herkese açık Wi-Fi ağı kullanmak zorunda kalırsanız, alışveriş ya da bankacılık gibi bilgi sızıntısına yol açabilecek işlemleri yapmamaya özen gösterin. Genel bir Wi-Fi ağı üzerinden böyle bir işlemi yapmanız gerekirse, McAfee Safe Connect gibi, ağ trafiğini şifreleyen Sanal Özel Ağ (VPN) kullanın.

• Ödevine iyi çalış: Her üretici güvenlik konusuna aynı özeni göstermiyor, özellikle de bağlantılı oyuncaklar gibi yeni nesil cihazlarda güvenlik ikinci planda kalabiliyor. Dolayısıyla yeni bir cihaz satın almadan önce güvenlik açığı olup olmadığını araştırın.

• Ev ağını koru: Tüm bağlantılı cihazları ve internet bağlantısını McAfee Secure Home Platform gibi uçtan uca, entegre koruma sağlayan bir ürün ile koruma altına alın. Bu çözüm ağ üzerinde hangi cihazların bulunduğuna dair bilgi sağlar ve tüm bağlantılı cihazları korur.