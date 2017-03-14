Araştırma: KOBİ’lerin ana odağında dijitalleşme var

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox’un, bağımsız araştırma şirketi Coleman Parks’a yaptırdığı KOBİ araştırması, KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarını ve teknolojiye bakışlarını ortaya koyuyor.

Farklı sektörlerden 1021 KOBİ ile yapılan bu araştırma büyümek ve farklılaşmak isteyen KOBİ’lerin ana odağında dijitalleşme olduğunu gösteriyor.

Yakın tarihe kadar doküman yönetimi ve iş akışları ile ilgili problemler, kontrolsüz maliyetler, verimsiz iş süreçleri sadece büyük ölçekli şirketlerin ilgilendiği konular olarak görülürdü. Ancak araştırmalar artık bu sorunların hepsinin KOBİ ölçeğinde de önemli görüldüğünü ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, KOBİ’lerin ilk önceliğinin büyüme olduğunu gösteriyor. İkinci öncelik iş süreçlerini ve doküman iş akışını iyileştirerek verimliliği artırmak. Bu iki önceliği ise başta ofis cihazları giderleri olmak üzere ofis masraflarını azaltma ihtiyacı takip ediyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Xerox Türkiye Teknoloji ve Pazarlama Direktörü Kaan Yünezer, “Dijitalleşmenin fırsat ve üretkenlik açısından sağladığı faydanın farkına her işletme varabilmiş değil. Her geçen gün her ölçekten işletme için dijitalleşme bir tercih olmaktan çok bir zorunluluk haline geliyor. Dijitalleşme, rekabet edebilmek ve varlığını sürdürmek isteyen işletmeler için kritik önem taşıyor” diyor.

KOBİ’ler için dijitalleşme bir büyüme kaldıracı

Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar; KOBİ’lerin izlediği stratejilerin genel büyümeye, maliyet tasarrufuna ve üretkenliğin artırılmasına odaklandığını gösteriyor. Xerox için Coleman Parkes tarafından 1021 KOBİ’nin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuç raporunda, KOBİ’ler ile ilgili aşağıdaki sonuç ve yorumlar göze çarpıyor:

• KOBİ’lerin yüzde 80’i faturalama, finansal raporlama ve yasal işlemleri için kağıt kullanmak istemiyor.

• KOBİ’lerin neredeyse yarısı (%46) kağıt bazlı iş süreçlerinin büyük bir zaman kaybına yol açtığını belirtiyor.

• 10 KOBİ’den 6’sı bu zaman kaybının yıl sonu kazancını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

• 5 KOBİ’den sadece 1’i piyasada bulunan kağıtsız çözümlerden haberdar.

• KOBİ’lerin yüzde 23’ü 2017’nin sonunda mobil cihazlarını doküman iş akış süreçlerine entegre etmiş olmayı planlıyor.

• KOBİ’lerin yüzde 66’sı, mobil baskıyı mobilite adına yapacağı girişimlere katmayı planlarken yüzde 22’lik bir kesim ise 1 yıl içinde bu sürece geçmeyi öngörüyor.

• KOBİ’lerin yüzde 56’sı şirketlerinin güvenlik stratejilerine yazıcılarını ve/veya çok fonksiyonlu ofis cihazlarını da dahil ediyor.

• KOBİ’ler; doküman ve baskı yönetimi ile ofis masraflarını optimize etmeyi, kendilerini dijitalleşmeye iten öncelikli sebepler olarak görülüyor.

• KOBİ’lerin yüzde 81’i doküman iş akış süreçlerini iyileştirmeyi planlıyor.

• KOBİ’lerin yüzde 78’i bu konuda danışmanlardan, ofis ekipman satıcılarından veya bilişim teknolojileri tedarikçilerinden yardım almayı düşünüyor.

• İlerlemeye yatkın KOBİ’lerin büyük çoğunluğu Yönetilen Baskı Hizmetleri’nden (MPS) haberdar. Katılımcıların yüzde 42’si Yönetilen Baskı Hizmetleri kullanıcısı, yüzde 40’ı ise bir yıl içinde Yönetilen Baskı Hizmetleri kullanmaya başlayacağını ifade ediyor.