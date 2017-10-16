Araştırma: Kurumsal ağlarda IoT kullanımı hızla artıyor

IoT kullanıcılarının yüzde 7’si güvenliğin halen en büyük kaygı olduğunu söylüyor.



Son yapılan bir araştırma, tüm iş alanlarında IoT’nin benimsenme hızında bir artış yaşandığını gösteriyor. Vodafone’un yıllık IoT barometresine bu ay yanıt veren 1278 IT karar vericisinin yüzde 84‘ü geçtiğimiz yıl IoT çözümlerini benimseyip kullandıklarını ortaya koydu.Katılımcıların yüzde 12’sinin şirketlerinden kullanılmakta olan en az 10 bin bağlı cihaz bulunurken yüzde 6’sın 50 binden fazla operasyona sahip. Büyük benimsenme rakamları, şirketlerin IoT dağıtımlarından maddi avantajlarını fark edildiğinin altını çiziyor.

Araştırma ayrıca, katılımcılarının neredeyse tamamının (yüzde 95’inin) teknoloji uygulamasından ölçülebilir avantajlar sağladıklarını söyledi. Yarısından fazlası, IoT’nun mevcut gelir akışlarını artırdığını veya yenilerini açtığını belirtti. IoT’den faydalananların yüzde 88‘nin geçtiğimiz yıl teknolojiye ek yatırım yaptıklarını beyan etti. Daha büyük şirketler geçtiğimiz yıllarda IoT benimsenme oranlarında öncü olma eğilimindeydi, ancak bu aradaki boşluk en son rakamlarla birlikte belirgin bir şekilde kapandı.

2014 yılında küçük (1.000’den az çalışanlar) ve orta ölçekli şirketler (1.000 ile 10.000 arasında çalışanlar) sırasıyla %12 ve %11‘den %28 ve %31’e yükseldi. 10 binden fazla çalışanı bulunan büyük işletmelerde ise 2013’teki %26 oranı, 2017 yılında %32’ye doğru artış gösterdi. IoT güvenliği de şirketler için şimdiye kadar olduğundan daha az ürkütücü görünüyor. 10 binden fazla cihaz kurulumuna sahip olan daha büyük şirketlerin çoğu önemini kabul etse de yalnızca %7’si güvenliğin en büyük kaygı olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın önceki edisyonlarında, güvenlik, şirketlerin yüzde 29’unun en çok endişe kaynağı olarak belirlenmişti. Katılımcıların neredeyse üçte ikisi, IoT dağıtımlarının ‘kritik’ olduğu ve yaşanacak bir güvenlik ihlalinin felaket olacağını itiraf etmişti.