Mobil cihaz kullanımı yaz aylarında artıyor

RTB House’un Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaz aylarında artmasına paralel, mobil reklamlara tıklama oranı Temmuz’da yüzde 33, Ağustos’ta ise yüzde 32 artıyor.

Pazarlama kampanyalarında tüketicilerin sezona göre hareket etme durumu, sadece promosyonlar veya satışlarla sınırlı değil; aynı zamanda tüketicilerin çevrimiçi olarak ürün aramak ve satın almak için kullandıkları cihazların türlerine göre de değişim gösteriyor. Mobil cihazlar artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği için, masaüstü bilgisayarların reklamcılık harcamalarındaki payı azalırken, mobil harcamalar hızla büyüyor.

PricewaterhouseCoopers ve İnteraktif Reklamcılık Bürosunun yayınladığı en son Internet Reklamcılığı Gelir Raporu’na göre, dijital reklam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 22 artış göstererek 2016 yılında 72,5 milyar dolara yükseldi. İlk defa olarak mobil reklamlar 36,6 milyar dolar ile toplam dijital reklam gelirinin yüzde 51’ini yani harcamaların yarısından fazlasını oluşturdu.

Mobil’in giderek büyüyen gücü, bu yaz sezonunda programatik tabanlı yatırımlarda ağırlık kazanıyor. RTB House, aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Pasifik, Ortadoğu ve Afrika genelinde 40’tan fazla pazardaki verilere dayanarak akıllı telefonların ve tabletlerin yazın sıcak aylarında “kurtarıcı” cihazlar olduğunu ortaya koydu.

2017’de mobilde dönüşüm oranı yüzde 50 arttı

RTB House’un Türkiye’de yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefon kullanım oranının yıl ortalamasının üzerinde olduğu Temmuz’da yüzde 42, Ağustos’ta yüzde 33’lük artış görüldü. Dönüşüm oranlarına bakıldığında ise mobil cihazlardan Temmuz ayında yüzde 33, Ağustos ayında yüzde 32 dönüşüm elde edildi. Bu rakamlara göre Türkiye’de mobil cihaz kullanımı ve dönüşüm oranı dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 5 üzerinde gerçekleştiği belirlendi.

“Yaz aylarında mobil olma eğilimi”, mobil pazarlama genelinde daha geniş bir büyüme anlamı taşıyor. 2016 yılının ilk 5 ayına kıyasla 2017 yılında yüzde 50’lik artışla mobil cihazlardan yaklaşık yüzde 28 dönüşüm sağlandı. Buna göre bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarının aynı veya daha yüksek oranda yoğun zaman dilimi getireceği öngörülüyor.