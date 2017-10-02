Araştırma: Ödemelerin yüzde 90’ı mobilden yapılıyor

Visa tarafından yapılan ‘2017 Dijital Ödemeler Araştırması’nın sonuçlarına göre Türk mobil kullanıcılarının yüzde 90’ı bankacılık işlemlerini ve günlük ödemelerini yapmak için mobil cihazlarını kullandığını belirtti.

Visa’nın tüketicilerin dijital ödemelere ilişkin alışkanlıklarını ve güvenlik konusundaki düşüncelerini incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ‘2017 Dijital Ödemeler Araştırması’nın sonuçları açıklandı. ‘2017 Dijital Ödemeler Araştırması’, bankacılık işlemleri ve günlük ödemelerde mobil cihazların kullanımının hem Avrupa’da hem de Türkiye’de daha önce hiç olmadığı kadar arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre Türk mobil kullanıcılarının yüzde 90’ı bankacılık işlemi yapmak, parasını yönetmek, fatura ve günlük ödemelerini yapmak için mobil cihaz kullandığını belirtti. Türkiye, bu oranla yüzde 77 olan Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre mobil kullanıcılarının:

Yarısından çoğu (yüzde 64) online alışveriş ödemelerini mobil cihazlarıyla yapıyor.

Dörtte üçünden fazlası (yüzde 77) banka hesaplarını kontrol etmek ve diğer hizmetlere erişmek için bankacılık uygulaması kullanıyor.

Yüzde 45’i arkadaşlarına ve aile üyelerine akıllı cep telefonlarını veya tabletlerini kullanarak para gönderiyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel araştırmayla ilgili değerlendirmesinde “Visa olarak dünya genelinde inovasyona odaklanarak ödemelerin nerede ve hangi cihaz üzerinden olursa olsun kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için iş ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Araştırmayı ülkemiz açısından değerlendirdiğimde Türkiye’de mobil ödemelerin günlük hayata entegre olduğunu görüyorum. Burada pek çok faktör var. Öncelikle mobil ödemeler için yapılan altyapı, teknoloji ve terminal yatırımları mobilin yaygınlaşmasının temelini oluşturdu. Araştırma bu yıl tüketicilerin bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihazlarını bugüne kadar belki de hiç olmadığı kadar güvenle kullandığını gösteriyor” dedi.

Mobil en çok fatura ödeme ve yüksek tutarlı ödemelerde kullanılıyor

Türkiye’de mobil ödemelerin hangi harcamalarda tercih edildiğine bakıldığında ise araştırmaya katılanların yüzde 66’sı elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, yüzde 57’si mobilya, elektronik gibi yüksek tutarlı harcamaları, yüzde 56’sı yemek siparişi, yüzde 45’i de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini belirtti.

Ödemeyi kolaylaştıran uygulamalar yaygınlaşıyor

Araştırma, ödemeyi kolaylaştıran kayıtlı kart uygulamaları (card-on- file) ve mobil cüzdan gibi uygulamaların yaygınlaştığını gösteriyor. Öyle ki, Türkiye’de mobil kullanıcılarının yüzde 68’i bu uygulamalardan birini kullanarak ödeme yaptığını belirtiyor.

Y kuşağı Türkiye’de mobilin yaygınlaşmasına öncülük ediyor

Türkiye’den araştırmaya katılan 18-34 yaş aralığındaki Y Kuşağı temsilcileri dijital ödemelerin benimsenmesinde ön saflarda yer alıyor.

Y Kuşağının yüzde 93’ü bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihaz kullandığını belirtiyor.

Araştırma, aynı zamanda mobil cihazını kullanacağını söyleyenlerin oranının 3 sene içinde artacağını ve yüzde97’ye ulaşacağını gösteriyor.

Y Kuşağının yüzde 68’i online alışverişlerinde mobil cihaz kullandığını belirtiyor. yüzde 32’si ise düzenli olarak kullandığını ifade ediyor.

Mobil cihazlar üzerinden arkadaşlara ve aile üyelerine para transferi konusunda da Y kuşağı öne çıkıyor. Y kuşağının yüzde 72’si para transferini mobil cihaz kullanarak yapıyor.

Mobil kullanıcılar biyometrik doğrulama yöntemlerini güvenli buluyor

Avrupa’da kimlik doğrulama metodu olarak biyometrik verilerin kullanımı artarken, Türkiye’de de biyometrik doğrulama yöntemlerine karşı duyulan güvenin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Öyle ki, araştırmaya katılan Türk tüketicilerin yüzde 92’si kimlik doğrulama için biyometrik yöntemlerin kullanılmasını güvenli bulduğunu belirtiyor.