Araştırma: Türkiye mobil ödemelerde birinci sırada

Visa tarafından yapılan “2016 Dijital Ödemeler Araştırması”nda Türkiye 19 Avrupa ülkesi arasından sıyrılarak ilk sırada yer aldı. Türkiye’den araştırmaya katılanların %91’i parasını yönetmek ve ödeme yapmak için bir mobil cihaz kullandığını söylerken, %74’ü ödemelerini düzenli bir şekilde mobil cihazlar üzerinden yaptığını belirtti.



Visa’nın Eylül ayında 19 Avrupa ülkesinde 36 binden fazla tüketici ile online olarak yaptığı “2016 Dijital Ödemeler Araştırması”, tüketicilerin dijital ödemelere ilişkin alışkanlıklarının bir yıl içinde nasıl büyük bir değişim gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa’da ödemelerini düzenli olarak mobil cihazlarla yapan tüketicilerin sayısı son bir yıl içinde 3 kat artarak %18’den %54’e çıktı. Mobil cihaz üzerinden hiç ödeme yapmadığını belirten kişilerin oranı ise son bir yılda %38’den %12’ye indi.

Türkiye 19 ülke arasında birinci sırada

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye mobil ödeme kullanım oranında %91 ile Avrupa’da ilk sırada yer aldı. Bir başka deyişle; Türkiye’den araştırmaya katılanların %91’i parasını yönetmek ve ödeme yapmak için bir mobil cihaz kullandığını belirtti. Türkiye’yi %89 ile Danimarka, %87 ile de Norveç izledi. Türklerin %74’ü ise ödemelerini düzenli bir şekilde mobil cihazlar üzerinden yaptığını ifade etti. Türkiye, bu oranla %54 olan Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı.

Mobil en çok fatura ödeme ve yemek siparişi için kullanılıyor

Türkiye’de mobil ödemelerin hangi harcamalarda tercih edildiğine bakıldığında ise, araştırmaya katılanların %79’u elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, % 68’i seyahat, mobilya gibi yüksek tutarlı harcamaları; %71’i yemek siparişi, %47’si de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini ifade etti. Araştırma, mobil ödeme kullanıcılarının %77’sinin ise arkadaşlarına veya ailelerine mobil cihazlar üzerinden para gönderdiğini gösteriyor.

Türkiye akıllı telefon kullanımında da önde yer alıyor

Akıllı telefon ve tabletlerin ödemelerde tercih edilmesinde de Türkiye öne çıkıyor. Türkiye’de akıllı telefonu olan mobil ödeme kullanıcılarının %51’i, akıllı telefonunu haftada birden fazla kez mobil ödemelerde kullandığını belirtiyor. Bu oran Hollanda’da %45 iken Slovenya’da %19. Tablet kullanımında da Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Türkiye’de mobil ödemelerin %43’ü tablet üzerinden gerçekleşirken, Hollanda %35, Avusturya %22 ve Slovenya ise %18 ile Türkiye’yi takip ediyor.

Mobil cüzdanlar kolay ödeme için kullanılıyor

Araştırmaya Türkiye’den katılan kullanıcıların %60’ı, mobil cüzdanlarına en az bir kart kaydettiklerini belirtiyor. Kaydedilen kart tipi yaşa göre farklılık gösteriyor. Gençler kredi kartının yanı sıra banka kartını da tercih ederken, yaş aralığı arttıkça daha ağırlıklı kredi kartı tercihi ortaya çıkıyor. 18-24 yaş aralığının %33’ü sadece banka kartını cüzdanına kaydederken, bu oran 45-64 yaş aralığında %14’e düşüyor.

“Mobil ödemelerdeki ivme daha da hızlanacak”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, sonuçların tüketicilerin Avrupa’da ve Türkiye’de yeni ödeme yöntemlerini

benimsediğini, mobil ödemeleri günlük hayatlarına entegre ettiğini gösterdiğini ifade etti. Tezel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mobil ödemelerin Avrupa genelinde yaygınlaşması ve kullananların sayısının bir yılda 3 kat artması, bu alanda yapılan çalışmaların ve yatırımların bir sonucudur. Dünyanın önde gelen dev markalarıyla global anlamda gerçekleştirilen işbirlikleri Avrupa’da ve tüm dünyada mobil ödemelerdeki ivmeyi artırıyor ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Türkiye’nin 19 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer almasında ise, teknoloji kullanmayı seven genç nüfusumuz ve ödemelerde inovasyonu ülkemize getirmek amacıyla yatırım yapan bankalarımızın rolü çok büyük. Geçtiğimiz yıl mobil ödemeler alanında bankalarımız ile birlikte pek çok projeyi hayata geçirdik. Artık Visa kart sahipleri cüzdanlarını çıkarmadan cep telefonlarıyla dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temassız Visa kabulünun olduğu tüm işyerlerinde ödeme yapabiliyorlar. Mobil ödemeler için gerek altyapı ve teknoloji, gerekse terminal yatırımları ile güçlü bir temel oluşmuş durumda. Bundan sonra bu ivme daha da hızlanacak” dedi.

Mobil ödemelerin finansal erişime katkı boyutunu da değerlendiren Tezel, “Dijital ödemeler aynı zamanda bankacılık sistemi dışındaki kesimin de finansal hizmetlerden faydalanmasını mümkün kılıyor. Araştırmaya katılan Türk’lerin %82’si, dijital ödemelerin finansal erişimi artıracağına inanıyor” şeklinde konuştu.

Temassız kart kullanıcıları yeni ödeme yöntemlerine daha ilgili

Araştırma temassız teknolojisini kullananların yeni ödeme yöntemlerini kullanmaya daha yatkın olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl günlük ödemelerini temassız kartla yaptığını söyleyenlerin oranı %36 iken, bu yıl bu oran %52’ye yükseldi. Temassız kart kullanıcılarının %52’si bir mağazada ödeme yöntemi olarak mobil cihaz kullanmayı düşünürken, temassız kart kullanıcısı olmayanların sadece %32’si bu konuda istekli davranıyor.

Mobil bankacılık kullanımındaki en büyük artış 55-64 yaş aralığında gerçekleşti

Araştırma mobil bankacılık kullanımının Avrupa genelinde tüm yaş gruplarında arttığını gösteriyor. Y Kuşağındaki (18-34 yaş) artış % 24 iken, en büyük artış % 33’lük oran ile 55-64 yaş aralığında gerçekleşti.