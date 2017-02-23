Araştırma: Türkiye’deki BT sistemleri felaketlere hazır mı?

Clonera Bilişim Hizmetleri tarafından yürütülen araştırmaya göre; Türkiye’deki her 3 şirketten biri son 1 yıl içinde en az bir dijital felaket yaşamasına rağmen, felaketlere karşı hazırlıklı değil.

Çalışmaya katılan, ortalama 50 sunucuya sahip yaklaşık 200 şirketin yarısından fazlası, BT sistemlerini son 6 ay içinde test etmemiş. Yarısının felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümü yok.

Felaket kurtarma ve iş sürekliliği alanında uzmanlaşan Clonera, www.felaketlerolur.com adresinde “Türkiye’deki BT sistemleri felaketlere hazır mı?” başlıklı bir anket düzenledi. Farklı sektörlerden BT yöneticilerinin ankete verdiği yanıtlar, Türkiye’deki şirketlerin dijital felaketlere karşı hazırlıklı olup olmadığı konusunda önemli bilgiler sağlıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde görev yapan toplam 430 BT yöneticisinin yanıtlardan derlenen rapor önemli verilere işaret ediyor.

Rapora göre, son 1 yılda her 3 şirketten biri dijital felaket yaşarken, her 2 şirketten birinin felaket kurtarma çözümü ve felaket senaryosunun olmadığı görülüyor. Bunun yanında rapor, her 4 şirketten birinin felaket kurtarma testi yapmadığını ve çözümlerinin efektif olup olmadığını bilmediğini gösteriyor. Araştırmaya katılan her 3 şirketten ikisi, mevcut sisteminin kendisini felaketlerden koruyacağına inanmadığını söylüyor.

Felaket kurtarma yatırımı yapmayan şirketler itibar kaybediyor

Hizmetlerinin kesintiye uğramaması için bir çözüm kullanmayanların %65’i felaket kurtarma çözümlerinin maliyetinin yüksek olduğu yanılgısına sahip. Oysa yaşanan kayıplar, şirketlerin iş süreçlerini durdurma seviyesine getirirken bu durum itibar ve gelir kaybı olarak geri dönüyor.

Anket sonuçları, dijital felaket yaşayan şirketlerin %65’inin sistemlerini yedekten geri döndürse de uygulamalarını sürdüremediğini,%8’inin sistemlerini hiç geri getiremediğini, her 4 şirketten birinin, sisteminin en az %10’unu kaybettiğini ortaya koyuyor.

İş kesintilerinin temel sebebi dijital felaketler

Raporda dikkat çeken bilgilerden bir diğeri ise son 1 yıl içinde dijital felaket yaşayan şirketlerin yalnızca %3’ünün iş süreçlerinin doğal afetler nedeniyle kesintiye uğramış olması. İş kesintilerinin büyük bir çoğunluğu kullanıcı hatası, sistem arızası, siber saldırı ya da güç kesintisi sebebiyle oluşuyor.

Anket sonuçlarının, felaket kurtarma konusunda yapılan uluslararası araştırmaların çıktılarıyla da uyum gösterdiğini belirten Clonera Genel Müdürü Evren Ballı “Türkiye’nin işi durmasın diyerek başlattığımız anket sonucunda ortaya çıkan rapor da gösteriyor ki kurumlar felaket kurtarma ve iş sürekliliği konusunda gerekli önlemleri almıyorlar. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre, son 5 yılda dünyadaki her 3 şirketten biri dijital felaket yaşadı. Bu şirketlerin %93’ü 5 yıl içinde yok oldu. Felaketler nedeniyle şirketlerin yaşadığı operasyonel kesintilerin maliyeti 3,5 milyon Dolar’ın üstünde.” dedi. Dijitalleşen dünyada felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümlerinin şirketler için hayati önem taşıdığını belirten Ballı, sözlerine şöyle devam etti: ”Clonera olarak sunduğumuz felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümüyle, felaket sonrası en kısa sürede veri, sistem ve uygulamaları erişilebilir ve çalışır hale getirerek şirketlerin para kaybetmesini önlüyoruz. Üstelik bu hizmeti, geleneksel yöntemlere göre %80 daha düşük maliyetle sunuyoruz.”