Araştırma: Türkiye’deki kullanıcıların satın alma alışkanlıkları

RTB House’un Türkiye’de yaptığı araştırmaya göre, internet kullanıcıları en çok Perşembe günleri saat 14 ve 16 arasında internet reklamlarına tıklıyor ve satın alma işlemi gerçekleştiriyor.



RTB House, Türkiye’deki kullanıcıların satın alma alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmasının açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de reklamlara tıklama ve satın alma işlemi gerçekleştirme zamanları en çok Perşembe günleri gerçekleşirken, Pazar günleri en az satın almanın yapıldığı gün olarak kayıtlara geçti.

Perşembe günü Türkiye’deki tüketicilerin satın alma oranları (dönüşüm), Pazar günlerine kıyasla yüzde 109, tıklama oranları ise yüzde 64 daha fazla gerçekleşti. Perşembe günü satın alma işlemlerinin yüzde 19’unu oluşturan en yoğun saatler ise 14.00 ve 16.00 arasında yaşanıyor. Ayrıca 21.00 ve 23.00 arası yüzde 18 ile Perşembe günü içerisinde satışların arttığı saatler olarak öne çıkıyor.

RTB House’un faaliyet gösterdiği Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’dan toplanan verilere göre ise en fazla reklamlara tıklanan ve satın alma işlemi gerçekleşen gün Salı oldu. En yoğun satın alma işlemleri 14.00 ve 16.00 saatleri arasında gerçekleşti. Dünya çapında en az satın alma ise hafta ortalamasının yüzde 11 altında kalan Cumartesi günü oldu.

Yapay zekâ ile satın alma potansiyeli hiç olmadığı kadar artıyor

Kullanıcı davranışıyla ilgili veri miktarı büyüdükçe ve teknoloji değişimiyle alışveriş trendlerinin değişmesiyle birlikte, pazarlama uzmanları hedef kitleleri hakkında daha önce hiç olmadığı kadar çok bilgiye sahip olabiliyorlar. Daha iyi veri sayesinde çok daha isabetli ve kişiselleştirilmiş mesajlarını en yoğun saatlerde kullanıcılarla buluşturabiliyorlar.

Bu araştırma, anlık olarak reklam satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan veren RTB modelinde yürütülen 1000’den fazla kampanyadan alınan veriler üzerinden gerçekleştirildi. Tüm veri, 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren RTB House tarafından geliştirilen kişiselleştirilmiş yeniden hedefleme araçlarından elde edildi.