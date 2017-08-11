ARC Advisory Group, Kurumsal Varlık Yönetimi’nde IFS’i seçti

ARC Advisory Group araştırma ve danışmanlık firmasının araştırmasına göre IFS, Havacılık ve Savunma sektöründe Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) pazarının en büyük oyuncusu konumunda bulunuyor.



Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi ARC Advısory Group tarafından Havacılık ve Savunma sektörünün bir numaralı Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) yazılım tedarikçisi olarak seçildi. Şirket böylece üst üste dokuzuncu kez pazar lideri seçilmiş oldu.

ARC tarafından yapılan “Global Kurumsal Varlık Yönetimi Pazarı Araştırması” (Enterprise Asset Management Global Market Research Study) sonucunda, IFS’in Havacılık ve Savunma sektöründeki pazar payını artırmaya devam ediyor. 2016 yılı rakamlarını esas alan bu çalışma, Ocak 2017’de bu sektöre yönelik bakım yönetimi yazılımları tedarikçisi Mxi Technologies şirketinin satın alınmasıyla elde edilen avantajları kapsamıyor.

IFS’in Havacılık ve Savunma sektöründe BAE Systems, Lockheed Martin, General Dynamics, SAAB, GE Aviation, Pratt & Whitney, HAL, Emirates, LATAM, Qantas, China Airlines, Air France-KLM, Southwest Airlines ve kısa süre önce anlaşma imzalanan PSA Airlines gibi güçlü ve giderek büyüyen bir müşteri portföyü bulunuyor. Aynı zamanda, kısa süre önce Malezya’daki G7 Aerospace şirketinin de katıldığı IFS Partner Network iş ortağı ekosistemi de büyümeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ARC Advisory Group Kurumsal Yazılımlar Araştırma Direktörü Ralph Rio şunları ifade ediyor: “IFS dünya genelinde Havacılık ve Savunma sektörlerinde çok güçlü bir şirket. Mxi Technologies’i satın alarak bu alandaki liderliğini daha da pekiştirdi.”

IFS Havacılık ve Savunma İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Helmer da araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Ürünlerle birlikte hizmet bileşenlerinin de katma değer olarak sunulması ve yeni nesil ekipmanlar için karmaşık destek süreçlerinin gelişmesi sonucunda, EAM özellikle savunma ve havacılık şirketleri açısından en büyük öncelik haline geldi. IFS, EAM çözümlerinde sunduğu esneklik, çeviklik ve pazar lideri projelerle sektörün bir numarası konumunda. IFS, müşterilerinin varlıklarını takip edip korumalarına, olabildiğince uzun süre işler halde tutmalarına yardımcı oluyor.”