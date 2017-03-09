Arçelik, ‘Garage’da geleceğin ürünlerini üretecek

Arçelik AŞ, bugünün yenilikçi fikirleriyle geleceğin ürünlerini üretmek ve dünya markaları çıkarmak için Garage, Atölye 4.0 ve TECH PRO Akademi’yi hayata geçirdi.

Arçelik, Çayırova tesisinde kurulan Garage adlı üretim merkezini, TECH PRO Akademi programını ve Atölye 4.0 akıllı fabrika sistemini bugün basın mensuplarına tanıttı.

Garage, Atölye 4.0 ve TECH PRO Akademi’nin tanıtım toplantısı, Arçelik AŞ Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ve Arçelik AŞ Ar-Ge Direktörü Cem Kural‘ın katılımıyla gerçekleşti.

Teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlediğini belirten Arçelik AŞ Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, önümüzdeki 50 yıl içindeki değişimin, son 400 yılda yaşadığımızdan fazla olacağını söyledi.

Dijitalleşme çağı öncesinde tüketicilerin yerel pazarlardaki ürünler arasından kendi tercihlerine göre seçim yaptığını, ancak günümüzde dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir ürünü seçme lüksüne sahip olduklarını belirten Öztürk, “Böyle bir dünyada, iddialı her oyuncu dijital dönüşümün pozitif etkilerini kendine çekmek zorunda. Ancak böylelikle, üretim sektörü ekonomik büyümede kaldıraç görevini sürdürebilir” dedi.

Gelecekte tüketicilerin doğaya ve çevreye verdiği önemin artacağını, bununla birlikte kendi ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş ürünlere çok hızlı erişmeyi isteyen müşteri sayısının da artacağına dikkat çeken Öztürk, “Dijitalleşme ile birlikte gelen yeni ürünlerin ve hizmet modellerinin bizim sektörümüzde de fırsat oluşturabileceğine inanıyoruz. Bugün 20 milyar cihaz internete bağlı. 2020’de rakamın 50 milyara ulaşması bekleniyor. Bugün örneklerini gördüğümüz akıllı evlerin önümüzdeki dönemde yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Bu evler insan konforunu artıracak. Yaşamı kolaylaştıracak. Güvenlikten ev enerji tüketimine, hava kalitesinden akıllı ev eşyalarına kadar uzaktan izlenebilir ve müşteriyi yönlendirebilir bir ekosistem yaratacak.” dedi.

Öztürk, “Ülkemizden neden Apple’lar çıkmıyor, niye ülkemizin dünyada çok sayıda bilinen markası yok. Ben bunu kendime kişisel olarak dert etmiş durumdayım. Bizde ne eksik diye bakıyorum. Farkına vardım ki biz apartman çocuğuyuz. Bizler hiç birimiz garajda büyümedik. Madem biz garajsız bir ortamda büyüdük, bari gençler garajlı bir ortamda büyüsün diye bu Garage’ı yaptık.” dedi.

Öztürk şöyle devam etti: “Bu alanı aslında 7’den 77’ye fikri olan herkesin hayallerini kısa sürede ürüne dönüştürebileceği bir ortam yaratmak için kurduk. Global örnekleri arasında teknolojik altyapısıyla ve büyüklüğüyle ayrışan Garage’ı, dijital ileri imalat teknolojileri sunan, ortak çalışmayı teşvik eden, müşteri geri beslemesinin alınabileceği bir fikir üretim üssü olarak tasarladık. Buradan çıkan fikirlerle geleceğin ürünleri şimdiden üreteceğiz”



20 bin fikir, 200 ürün

Garage’da düzenli olarak fikir geliştirme ve prototipleme çalıştayları yapıldığını söyleyen Öztürk, “Garage’da bir yıl içerisinde 20 bin fikri değerlendirilip, 200 prototip ile geleceğin ürünlerini şimdiden üretmeyi hedefliyoruz. Burada, şirketin her biriminden çalışanlar bir araya geliyor, yenilikçi ve özgün fikirler ortaya koyuyorlar. Dışarıdan gelen ziyaretçiler de bu alanı ‘maker cenneti’ olarak nitelendiriyor. Bundan da son derece büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Garage’da gerçek ürün kalitesinde prototiplerin üretildiğini, erken aşamada müşteri geri bildirimi alındığını, böylece teknoloji geliştirme süreçlerinde Arçelik müşterisinin odak noktasında yer aldığını ifade eden Oğuzhan Öztürk, “Ayrıca Garage içinde şirket içi ve dışından konuşmacıların katılımıyla Garage Talks etkinlikleri düzenliyoruz. Böylece çalışanlarımızın farklı görüşleri duyması ve yeni fikir geliştirmede çeşitlilik sağlanmasının yolunu da açıyoruz” dedi.

Arçelik AŞ çalışanlarının üretim süreçlerindeki hızlı dijital dönüşümün en yeni örneklerini tecrübe edebileceği bir başka alan daha yarattıklarını belirten Oğuzhan Öztürk, Atölye 4.0’ın Arçelik A.Ş.’nin dijital dönüşüm vizyonunu ortaya koyan çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Öztürk, “Arçelik A.Ş. olarak Endüstri 4.0 devrimiyle; dijital dönüşümü en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Dijital dönüşümle birlikte Türkiye’deki öncü rolümüzü dünyaya taşımak ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun kolay bir yolculuk olmadığını biliyoruz. Bu süreçte, çok farklı disiplinlerden, çok farklı danışmanlık kurumlarının ve enstitülerin uzmanlıklarından yararlanıyoruz. Dünyadaki yeni nesil ileri teknolojiye sahip akıllı fabrikaları yerinde inceleyerek Arçelik süreçlerinde kendimizi geliştirecek alanlar belirliyoruz. Bu dönüşüm yolculuğuna yüksek otomasyon, veri madenciliği ve analitiği, yüksek verimlilik ve kalite odaklı çevik üretim sistemleri alanlarında yaptığımız pilot projeler ile başladık. Arttırılmış ve sanal gerçeklik gibi görsel teknolojileri, insan-robot etkileşimli iş istasyonlarını ve karar verebilen akıllı otomasyon sistemlerini süreçlerimizle bütünleştirmek üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.



Yeni teknolojilere adaptasyon ve dijital okuryazarlık seviyesini artırmak

Çalışanların dijital dönüşümün getirdiği yeni teknolojilere adaptasyonu ve dijital okuryazarlık seviyesinin artırılabilmesi için TECH PRO Akademi’yi de kurdukları bilgisini veren Öztürk, söz konusu akademinin bazı modüllerinin Koç Üniversitesi iş birliği ile yürütüldüğünü belirtti.

Öztürk, uzun soluklu bir programa sahip olan Akademide, geleceğin dünyasının yetkinlik ihtiyaç analizleri yapıldığının altını çizdi.

TECH PRO Akademi ile verilen yeni nesil eğitim programları sayesinde çalışanların yetkinlikleri yeniden şekillendirdiğini belirten Öztürk, “Tüm bu çalışmalarımızla, bugünün hayallerini, geleceğin mühendisleriyle yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.