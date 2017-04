Arçelik, otomotiv sektörüne yönelik çözümlerini tanıttı

Arçelik A.Ş., İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Autoshow Fuarı’ndaki standında, otomotiv sektörüne özel çözümlerini sergiliyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Sektörlere özel kurumsal çözümlerimiz ile etki alanımızı her geçen gün genişletiyoruz. Arçelik Kurumsal Çözümler ile bu kez de Autoshow Fuarı’nda otomotiv firmalarının satış, pazarlama ve iletişim konularında ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Otomotiv sektörünün bu alanlardaki sıkıntılarına bütünsel çözüm sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında hizmet verebiliyoruz” dedi.

Arçelik A.Ş., kurumsal çözümlerini 21-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17.’incisi gerçekleşen Autoshow Fuarı’nda sergiliyor. Arçelik A.Ş.’nin fuar alanındaki standı, dijital ekranlar aracığıyla bir müşteriye bayiden servise kadar yaşayacağı süreci deneyimletmek üzere tasarlandı. Dokunmatik kampanya ve iletişim ekranları, videowall ve mirror ekranları gibi görüntüleme çözümleri ve ödeme kaydedici cihazlar bu stantta öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

Can Dinçer: “Arçelik Kurumsal Çözümler ile otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz”

Arçelik A.Ş.’nin kurumsal çözümler ile her sektöre yönelik çözümleri bulunduğunu vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer; 62 yıldır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış ve onlara yepyeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak, yeni iş alanları ve yeni ürünlere yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirtti. Dinçer, “Arçelik olarak, Autoshow Fuarı’nda otomotiv firmalarının satış, pazarlama ve iletişim alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi tanıtıyoruz. Sektöre sunduğumuz bütünsel çözümlerle Türkiye’nin dört bir tarafında hizmet verebiliyoruz. En ufak bayiden kurumsal şirketlere kadar bütünsel, yerinde ve uzaktan hizmet konularında aynı kalitede çözüm sağlıyoruz” dedi.

“Bayiler dijitalleşen otomobilleri müşterilerine dijitalleşen satış, pazarlama ve iletişim ekranları üzerinden sunacaklar”

Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinden aldığı güçle iş alanlarını her geçen gün geliştiren ve en yenilikçi, en teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan Arçelik A.Ş.’nin otomotiv sektörüne yönelik kurumsal çözümleri hakkında bilgi veren Can Dinçer, “Teknoloji ve İnovasyon salonunda yer aldığımız fuarda, dijital yayın ve bilgilendirme ekranlarımız aracığıyla, otomobil bayisine gelen bir müşterinin yaşayacağı deneyimi birebir örnekliyoruz. Müşterinin hayalindeki otomobili, sunmuş olduğumuz çözümler sayesinde daha iyi hissetmesi ve satın alma kararını hızlandırması için önemli bir katkıda bulunuyoruz. Biliyoruz ki, günümüzde otomobiller hızla dijitalleşiyor. Bayiler de araçlardaki bu değişimi yine dijital platformlar üzerinden müşterilerine sunmak istiyorlar. Biz de uzaktan ekran erişim ve içerik yönetiminden yerinde teknik servise kadar yaygın servis ağımız ile hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüketici dokunmatik ekranla mağazada kendi arabasını yaratacak”

Dijitalleşmenin hayatın her alanına girmiş olduğu günümüzde satış, pazarlama ve iletişim kanallarında da yenileşme ihtiyacı doğduğunu belirten Can Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ve ülkemizde yeni gelişen hareketli ve interaktif ekran kullanımları ile ilgili şirketimiz yepyeni ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor. Farklı iş modelleri için farklı ürünler ve çözümler üretiyor. Bu ürünler sayesinde şirketler tüketicileriyle daha hızlı, etkin ve interaktif iletişim kurabiliyor. Kampanyalarını daha hızlı ve eş zamanlı olarak her mağazada duyurabiliyor, baskı ve operasyonel maliyetlerini azaltabiliyorlar. Milyonlarca renkten oluşan etkileyici canlı içerik ve video içeriği kullanarak tüketicilerin ilgisini daha kolay çekebiliyorlar. Otomotiv sektöründe örneğin dokunmatik ekran ile tüketici mağazada kendi arabasını yaratabiliyor. Tüm sektörlerin teknolojimizden yararlanarak ürünlerini daha iyi tanıtmalarını, müşteri ile duygusal bağ kurmalarını ve bu sayede ürün satışlarını arttırmayı hedefliyoruz.”

Arçelik A.Ş.’nin AUTOSHOW Fuarı’nda otomotiv sektörünün beğenisine sunduğu yenilikçi ürünleri;

Videowall

46”/55” ekran seçeneği ile Videowall ürünü birden fazla ekranın üst üste ve yan yana dizilmesiyle oluşturuluyor ve standartların üzerinde görüntü ve çözünürlük sunuyor. Dikey, yatay ve çapraz kullanılabilen ürünler, yüksek çözünürlükte 4K yayınları gösteriyor. Genellikle tavanı yüksek, alan derinliği büyük yerlerde tercih edilen videowall, 7/24 çalışıyor, spot ve güneş ışığı altında net bir görüntü sunuyor. 10×10 dizilimle toplam 100 ekrana kadar kurulum yapılabiliyor ve ekranlar arası geçişler fark edilmeyecek düzeyde gerçekleşiyor.

Bilgilendirme Ekranları

Full HD veya Ultra HD çözünürlüğe sahip 32’’, 37’’, 55” ve 65’’ Bilgilendirme Ekranları, yatay ve dikey olarak kullanılabiliyor. 750 nit parlaklık derecesiyle spot ışığı altında yansıma yapmıyor, istendiğinde dokunmatik ekran özelliği eklenebiliyor. İnce görünümüyle güzel bir tasarıma sahip olan ürün, 10 farklı noktadan dokunmatik ekran özelliği sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına göre içerik sergilenmesi ve müşteri bilgilerinin ekrandan girişini mümkün kılıyor.

Transparan Ekran

Ürün teşhir ve tanıtımına yeni bir boyut kazandıran 55” Transparan Ekran Full HD çözünürlüğe sahip. 178 derece bakış açısında bile içerik görüntülenmesini sağlayan ürün, %10 geçirgenlikle ekrandaki görüntüyü saydamlaştırarak arka planda yer alan ürünün tanıtımını mümkün kılıyor.

Merkezi Yönetim

Arçelik’in yönetimini yaptığı Digital Signage Sistemi; yayının merkezden yapıldığı, iç ve dış mekanlardaki ekranlar üzerinden paylaşıldığı, tüm dünyaya iletebileceğiniz, zaman, mekan ve hedef kitlenize göre yayını farklılaştırabildiğiniz bir sayısal yayıncılık uygulamasıdır. Sistem zincir mağazalar gibi bayilik sistemi alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda , satış noktasına özel kampanya, etkinlik, duyuru ve reklamların gösterimini mümkün kılıyor. Üstelik tüm bu özellikler bulut üzerinden istenilen noktaya internet altyapısı ve bağlantısı üzerinden tek bir cihazla ulaşılabiliyor. Böylece istenilen noktada bölgesel kampanya yapılabiliniyor. Sisteme gerekli iyileştirme gibi müdahaleler Arçelik tarafından uzaktan bağlantıyla yapılabiliyor.

Mirror Ekran

4 farklı işi aynı anda yapabilmeyi sağlayan 4 çekirdekli işlemciye ve full HD çözünürlüğe sahip olan ürün Android işletim sistemiyle çalışıyor. Dokunmatik ekranı sayesinde otel müşterilerinin hızlı bir şekilde otel etkinliği, hava durumu ve kampanya gibi bilgilere ulaşmasını sağlıyor.

Panoramik Ekranlar:

37” panoramik kurumsal ekran 7/24 çalışıyor, yatay ve dikey olarak kullanılabiliyor. Panoramik video veya fotoğraf çekimlerini tam ekranda gösteren üründe, tek ekran istenildiği kadar bölümlere ayrıştırılabiliyor ve çoklu bilgi aktarımı mümkün kılınıyor. Standart ekranlara göre iki katına varan 700 nit parlaklık derecesiyle spot ve güneş ışığı altında net bir görüntü sunuyor.