Arçelik ve LG ticari klima üretecek

Arçelik ile LG Electronics, yeni bir ortaklığa imza atıyor. VRF ticari klima alanında üretim yapacak olan ortaklık, Multi V5 ile Türkiye’nin 250 milyon dolarlık VRF ticari klima ithalatını bitirmeyi amaçlıyor.



Arçelik ile LG Electronics yeni bir işbirliğine gitti. Ortaklıklarını 31 Aralık 2023 yılına kadar uzatan şirket, yeni ürünleri Multi V5 ile VRF ticari klima alanında söz sahibi olmak istiyor. Türkiye’nin VRF ticari klima pazarı 250 milyon dolar civarında. Bu rakamın neredeyse tamamı ithalat ürünlerden oluşurken, Arçelik bu ürünleri yerlileştirmek için adım attı. Yapılan işbirliği ile ilave olarak 200 milyon dolar gelir bekleniyor. Arçelik, ticari klima ve yeni teknolojiler için yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım bütçesi ayırdı.

Uluslararası her pazarda ilk 3’te yer almak istiyor

VRF sistemleri alanında geliştirilen Multi V5’in tanıtıldığı toplantıya Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve LG Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee katıldı. Toplantıda konuşan Can Dinçer, Güney Koreli ortakları ile değişen pazar ihtiyaçları ve trendler çerçevesinde Türkiye’de yeni bir teknoloji yatırımına imza attıklarını kaydetti.

VRF teknolojisini ve know-how’ını Türkiye’ye kazandırdıklarını ifade eden Dinçer, şöyle devam etti:

“Türkiye’de ilk pencere tipi klimayı, ilk split klimayı ve ilk Inverter teknolojisini ürettiğimiz gibi, VRF klima sistemlerini de yine ilk kez biz Türkiye’de üreteceğiz. Pazarda artan talebi karşılamanın yanı sıra yurt dışındaki inşaat projelerine de ürün sağlayabileceğiz. Hem ithalatı ikame edip hem de ihracat yapacağız. Böylelikle Türkiye’ye kısa vadede ilave 200 milyon dolar gelir kazandırmayı planlıyoruz. Mevcut 185 modelimizi, yapacağımız yatırımlarla yeni eklenecek 65 adet platformla yaklaşık 260 modele çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece ev tipi split klima üretimi ile sınırlı kalmayıp, ticari klima üretimini artırarak çeşitlendirmeyi ve ülkemize yeni teknolojiler kazandırmayı amaçlıyoruz. Uluslararası alanda hedefimiz ise; girdiğimiz her pazarda ticari klima ürünlerimizle ilk 3 arasında yer almak.”

1 milyar dolarlık enerji tasarrufu mümkün

Türkiye’nin enerji ithalat faturasının yıllık 27 milyar dolar olduğuna değinen Dinçer, bu rakamın yüzde 25’inin binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanıldığını belirtti.

2016 yılında Türkiye’de binaları ısıtmak ve soğutmak için yaklaşık 6,5-7 milyar dolar harcandığını aktaran Dinçer, şu bilgileri verdi:

“Yatırımını yapacağımız yeni nesil sistemler ile konvansiyonel sistemlere kıyasla binalarda yüzde 30 seviyesinde enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Türkiye’de bu dönüşümün yarısını dahi gerçekleştirebilirsek yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bu da, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 katı kadar güneş enerjisi santralinin üreteceği elektriğe eşdeğer tasarruf anlamına gelmektedir.”

“Ortaklığımız Türkiye ile Kore’nin işbirliğini sağlamlaştırdı”

Türkiye gibi eşsiz fırsatlarla dolu bir pazarda oldukça büyük yatırımlar ve iş ortaklıklarıyla iddialarını sürdüreceklerini dile getiren LG Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee, “Arçelik ile 17 yıldır sürdürdüğümüz dev işbirliğini, 2023 yılına kadar uzatarak Güney Kore ve Türkiye arasındaki işbirliğini daha da sağlamlaştırdık. Üstün teknolojiye sahip inovatif iklimlendirme çözümümüz LG Multi V 5’in üretim ortaklığıyla da bu dev işbirliğini taçlandırıyoruz” dedi.

Bu yatırımın, Türkiye’nin kaliteli üretim gücüne büyük bir katkı sağlayarak önemli bir ekonomik değer yaratacağına dikkat çeken Lee, şu açıklamalarda bulundu:

“LG Electronics olarak iklimlendirme çözümleri alanında yerel ve küresel ortaklıklarla rekabet güçlerini artırarak tüm kullanıcıların en inovatif çözümlerinden faydalanması için çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde güneş panelleri, enerji tasarrufu, otomotiv bileşenleri ile ilgili de çalışma yapabiliriz.”