Arena’dan dijital dönüşümü hızlandıracak yeni platform

Teknoloji sağlayıcısı Arena, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı vaat ettiği yeni platformu Bulutum.com’u tanıttı.

Bulutum.com platformu, Arena Genel Müdürü Okay Nasır, Arena Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kutlu ve Arena Yazılım ve Güvenlik Grup Müdürü Musa Haşap’ın katıldığı toplantıda tanıtıldı.

Arena Genel Müdürü Okay Nasır Bulutum.com ile hedeflerini şöyle açıklıyor: “Türkiye’de genç girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurmadan ticaret hayatına devam etmesi çok zor görünüyor. Tüketicilerin de işletmelerin de beklentileri değişiyor, gelişiyor. Teknolojinin işletmeler için bir tehdit değil fırsat olduğunu düşünüyor, bunun için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de her işletmenin teknolojiye kolaylıkla ve tek elden ulaşması için üzerimize sorumluluk alıyoruz. Bulutum.com ile girişimcilerin ve şirketlerin işlerine odaklanmalarını ve daha az harcayarak daha çok teknolojiye ulaşmalarını sağlayacağız.”

700 bin KOBİ’yi hedefliyor

Türkiye’de 2.2 milyon KOBİ olduğunu belirten Arena Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kutlu, şöyle konuşuyor: “Türkiye’de işletmelerin 1.5 milyonunda 1 adet bilgisayar bulunuyor. Ancak, Bulutum olarak biz, gerçekten fark yaratacağımız 1-100 bilgisayarlı küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak büyük ölçekli işletmelere kadar 700 binden fazla işletmeye en uygun çözümü sunuyoruz. İlk etapta hitap edeceğimiz 200-400 bin arasında KOBİ olduğunu tahmin ediyoruz.”

KOBİ’ler bilişime ne harcıyor?

Cloud yani bulut hizmetlerinin Türkiye’de 2016 itibariyle 100 milyon dolarlık bir pazar oluşturduğu biliniyor. Söz konusu pazarın 2017’de 120 milyon dolara çıkacağı, birkaç yıl içinde ise katlanarak büyümesi bekleniyor. KOBİ’lerin en önemli giderlerinin başında bilişim hizmetleri geliyor. Bulutum.com, IT ve bilişim altyapısına yönelik ilk yatırım giderlerinden tasarruf sağlıyor.

Girişimcilere destek olacak

Serkan Kutlu, “Bulutum.com ile KOBİ’lerin bu giderinin yıllık 2-3 bin dolara düşecek. Bu sayede genç girişimciler ve KOBİ’ler ellerindeki fonu yeni buluşlar veya işlerini büyütmek için kullanabilecekler” diyor.

Kullandığı kadar ödeme yapacaklar

• Ödeme kolaylığı: Bulutum.com yıllık veya tek seferde ödeyerek tüm maliyete toplu olarak katlanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Şirketler veya girişimciler kullandığı kadar bilgisayarda, kullandığı gün kadar ödeme yapıyor.

• Tahsilat Kolaylığı: Bulutum.com iş ortaklarının faturaların tahsilat ve takibi için ortaya çıkan maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. BDDK onaylı PCI-DSS sertifikasına sahip Paynet sistemiyle her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.

• Tek elden sunuyor: Bulutum.com global ve yerel bulut tedarikçilerini bir arada, tek elden sunuyor. Global çözümleri de Türkiye’nin koşullarına entegre ediyor.

• Bulutum Akademi: İş ortakları ihtiyaç duydukları dokümanlara, eğitimlere, videolara ve etkinlik haberlerine, online ve canlı olarak Bulutum Akademi’den kolayca ulaşabiliyor