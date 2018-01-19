Armut 6 ülkede, 3 markayla yüzde 72 büyüdü

Teknoloji şirketi Armut.com, 1,3 milyon talep ve %72 büyümeyle tamamladığı 2017’de 6 ülkede, 3 markayla faaliyet gösteriyor.

ABD, İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan pazarlarına HomeRun markasıyla giren Armut, önümüzdeki dönemde global büyümesini sürdürmeyi ve internet girişimciliği alanında Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmayı hedefliyor. 192 bini geçen hizmet vereni ve ulaştığı iş hacmiyle ülkemizde açık ara lider konumunda olan Armut, hizmet sektöründeki kaliteyi ve memnuniyeti yükseltmeye “Armut Garantisi”yle devam edecek.

Armut, 2017’de %72 büyüdüğünü ve 1,3 milyon hizmet talebi aldığını açıkladı. Online hizmet sektörünün dünyada ve Türkiye’de hızlı biçimde büyüyeceğini aktaran Armut Kurucu Ortakları Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim, global markaları HomeRun ve Türkiye’de nakliye alanına odaklanan yeni girişimleri Rahat Taşın ile hizmet sektöründeki iddialarını daha fazla artıracaklarını belirttiler.

Bulundukları kategoride sayfa trafiğine göre dünyada ilk 5 şirket arasında yer aldıklarını hatırlatan Başak Taşpınar Değim, “2017’de 1,3 milyon talep aldık ve %72 büyüdük. Nakliye sektöründeki yeni girişimimiz Rahat Taşın’ı duyurduk ve ABD, İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan’da HomeRun markasıyla faaliyet göstermeye başladık. Son 4 yılda elde ettiğimiz %2800’lik büyüme ile Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi olduk ve Deloitte’un Fast 500 EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) programında 500 şirket arasında 40’ıncı sırayı aldık. Tüm bu başarıları 6 farklı ülkeden yeteneklerin içerisinde olduğu 70 kişilik ekibimizle, global bir marka bilinciyle çalışarak gerçekleştirdik. 2018’de de tüm operasyonlarımızı İstanbul’dan yöneterek, tersine beyin göçü konusunda kendi ekosistemimizde yarattığımız çeşitlilikle büyümeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Rahat Taşın ayda %211 büyüdü

Nakliye alanındaki yeni girişimleri rahattasin.com’a da değinen Değim, nakliye sektöründe bir ilki gerçekleştirerek akıllı fiyat hesaplama algoritması ve online ödeme kolaylığıyla yıl sonuna doğru lansmanı yapılan Rahat Taşın’ın bu kısa sürede 3650 metreküp eşya taşıdığını ve kış aylarında olmamıza rağmen her ay ortalama %211 büyüdüğünü paylaştı. Rahat Taşın’ın 2018 yılında daha agresif büyüme hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Temizlik kategorisi 3 yılda 10 kat büyüdü

Hizmet alanların en çok ilgi gösterdiği kategorilerin başında yer alan temizlik alanında son 3 yılda 10 kat büyüme yakaladıklarını ifade eden Başak Taşpınar Değim, 2017 yılında 183.899 temizlik talebi alarak önemli bir rekorun altına imza attıklarını da açıkladı. Hemen Rezervasyon iş modeliyle hizmet alanların anında ve kolayca temizlik uzmanlarına ulaştığını hatırlatan Değim, İstanbulluların yaşadığı bu rahatlığı 2017 yılında İzmirlilere ve Ankaralılara sunmaya başladıklarını belirtti.

“Armut Garantisi” hizmet sektöründeki dinamikleri değiştirecek

Armut Kurucu Ortağı Erol Değim ise Armut’un ülkemizde hizmet sektörünü daha şeffaf hale getirdiğini ve hizmet verenlerden kaynaklanan memnuniyetsizliklerin büyük oranda önüne geçtiğini hatırlatarak, “Armut’u kurarken amacımız kaliteli ve güvenilir hizmet verenlere kolayca ulaşılmasını sağlamaktı, ilk yıllarda tüm yatırımımızı teknolojimize ve alınan hizmetlerinin kalitesini geliştirilmeye adadık. Yorum sistemimiz ve akıllı algoritmamız sayesinde de bunu seneler içinde iyi bir seviyeye taşıdık. Elbette biz bununla yetinmiyoruz ve Armut’u global olarak büyütmeye devam ederken, hizmet kalitesini artıracak yeni çözümler de geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kullanıcılarımızın gönül rahatlığıyla hizmet almaları için 2017 yılında “Armut Garantisi”yle hizmetlerimizi güvence altına aldık.” dedi.