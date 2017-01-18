Armut.com 2016’yı yüzde 200 büyümeyle kapattı

Türkiye’nin en başarılı internet girişimlerinden olan ve aldığı 11,2 milyon liralık yatırım ile 2016’nın en büyük internet yatırımına da imza atan Armut.com, hizmet talebi ve ciro olarak geçtiğimiz yılı %200 büyüme ile kapattığını açıkladı.

Armut, 60 kişiyi aşan ekibi ve %70 büyüyerek alanında uzman 137.828 kişilik hizmet verene ulaşan online platformuyla ev hizmetleri alanında hizmet almak isteyen 17 milyon tüketiciye dokundu. Temizlik başta olmak üzere 2000’i aşkın kategoride %98’e varan müşteri memnuniyeti ile çalışmalarını sürdüren şirket, global rekabete odaklanıp 8 ülkeye açılarak büyümesini dünya çapında da sürdürecek.

Aylık 8 milyonu aşan sayfa ziyareti ile dikkat çeken Armut.com, 60 kişiyi aşan ekibi ve %70 büyüyen 137.828 hizmet vereniyle, ev hizmetleri alanında hizmet almak isteyen 17 milyon tüketiciye dokundu. Nakliyat, temizlik ve boya badana başta olmak üzere 2000’i aşkın kategoride %98’e varan müşteri memnuniyeti ile çalışmalarını sürdüren Armut.com, hizmet taleplerine ilişkin yıl boyunca tüketicilerden ulaşan 305.331 soruya da anlık olarak yanıt verdi. Armut.com, hizmet kalitesini ve teknolojisini 8 ülkeye açarak büyümesini dünya çapında sürdürmeyi hedefliyor.

En çok talepler İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi

Türkiye’nin her ilinden hizmet taleplerine karşılık veren Armut.com’a en çok talep sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelirken, bu illeri Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya, Eskişehir ve Mersin takip etti. En çok talep gelen ilk üç kategori, nakliyat, ev temizliği ve boya badana oldu. Bu sene taleplerinin en çok arttığı kategoriler arasına koltuk döşeme, butik pasta ve kurabiye talepleri de girdi.

3 milyon metrekare temizlik ile 2 kat büyüme yakalandı

Armut’un İstanbul’da uyguladığı ve kullanıcıları tarafından çok sevilen “anında rezervasyon” temizlik modeli, artan talepler ile 2 kat büyüme yakaladı. İstanbul’da anında rezervasyon ile en çok Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Üsküdar ve Maltepe ilçelerinde temizlik yapıldı. 146.118 saatte 3 milyon metrekare alanı temizleyen Armut.com’da bu hizmetten en çok yararlananlar sene boyunca 90’dan fazla hizmet alan 4 kullanıcı oldu.

Mobil kullanımıyla da dikkat çekiyor

2016 yılında 17 milyon tekil ziyaretçi ve 87 milyon sayfa gösterimine ulaşan Armut.com, tüketici ve hizmet veren ihtiyaçlarını dinleyerek her iki grup için de mobil uygulamalarını çıkarttı. Kullanıcılar ve hizmet verenler için ayrı olarak geliştirdiği mobil uygulamalar ile Armut, websitesine kıyasla iOS’ta %55, Android’de ise %14 daha çok kullanıldı.