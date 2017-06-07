Aruba, gelişmiş işletim sistemi ArubaOS-CX’i duyurdu

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba, modern mobilite, bulut ve IoT gereksinimleri için tasarlanmış olan, yeni bir kurumsal çekirdek ve küme anahtarını ve gelişmiş işletim sistemi ArubaOS-CX’i duyurdu.

Aruba 8400 Core Switch Serisi ve ArubaOS-CX günümüzün modası geçmiş anahtarlama platformlarının ötesinde bir sıçrama yaparak, gelişen mobil bulut iş uygulamaları ve yoğun veri kaynakları trafiği ve IoT’teki büyümenin yol açtığı değişen trafik modelleri için geliştirilmiş.

Gartner, 2020 yılına kadar, kurumsal ağlara bağlı Nesnelerin Interneti (IoT) cihazlarının 20,4 milyarı bulacağını tahmin ediyor . Bu hızla değişen teknoloji ve iş ortamına rağmen, ağın temel anahtarları, son birkaç on yılda çok az tasarım ve yazılım yeniliği gördü. Kuruluşlar, bu yeni uygulamaları ve “nesneleri” karşılayabilmek için hızlı bir şekilde mobil ve bulut tabanlı ağlara geçiyorlar. Bununla birlikte, yerleşik çekirdek anahtar teknolojisi, ağ trafiğinde meydana gelen artışa, çevrenin eklenen karmaşıklığına ve görünürlük, öngörüler ve hızlı iyileştirme ihtiyacının giderek artmasına ayak uyduramıyor.

Aruba 8400 Switch Serisi, kampüste çekirdek ve aggregation alanında bir atılım sağlıyor ve zekâyı kenardan çekirdeğe genişletiyor ve CIO’lara ağlarından daha iyi iş sonuçları elde etmelerine izin veriyor. Aruba 8400, organizasyonların bir çekirdek anahtarda ihtiyaç duyduğu telekom taşıyıcı sınıfı sürekli hazır olma durumu ve performans sağlarken, yenilik, acil görünürlük, daha fazla güvenlik, sorun gidermeye ilişkin daha iyi öngörü ve daha kolay otomasyon ihtiyacını karşılamak için masadaki iddiaların ötesine geçerek, işletmelerin önce-mobil, bulut ve IoT özellikli ortamlara yönelmesiyle birlikte gerçek iş çevikliğine erişmesini sağlıyor.

Ağ çekirdeğine taşınan zekâ: ArubaOS-CX

Piyasadaki diğer çekirdek aggregation anahtarlarından farklı bir yere konduğunda, Aruba 8400’ün en eşsiz yenilikçiliği, günümüzün statik, esnek olmayan işletim sistemi tasarımından ayrılan modern bir yazılım temeli olan yeni ArubaOS-CX’tir. ArubaOS-CX, pek çok kritik ve karmaşık ağ görevlerini otomatikleştirmek ve basitleştirmek için anahtarın beyinleri gibi davranıyor. BT için yeni işletim sisteminin başlıca avantajları şunlardır:

• Erken Tespit İçin Otomatik Görülebilirlik: Yenilikçi Aruba Network Analytics Engine, BT uzmanlarının basit kurallara dayalı izleme ve ağ etkinliklerinin otomatik ilişkilendirilmesi ile ağ, sistem, uygulama ve güvenlikle ilgili faaliyetleri kolayca izlemelerine olanak tanır. Bu motor, operatörlerin sorunları anında algılamalarına, eğilimleri hızlı bir şekilde anlama eğiliminde olmalarına ve sıklıkla ölçek, güvenlik ve performans darboğazlarına neden olan sorunları önlemelerine veya onlardan kaçınmalarına olanak tanımak için olay ilişkilendirmesiyle birleştirilmiş doğal bir zaman serisi veritabanı ile birlikte gelir.

• Ağ Öngörüleri ile Daha Hızlı Çözüm: Eski anahtarlar ile BT, yalnızca gerçekleştikten sonra sorunları gidermekle kalmamalı, aynı zamanda CLI ve SNMP gibi geleneksel araçları kullanarak kurum açısından zaman ve paraya malolan sorunları da düzeltmelidir. Aruba 8400, programlanabilirliği ve ağı izleme, performans ve güvenlik yönetimi araçları yoluyla akıllı politika temelli entegrasyonuyla anında çözüm üretebilir.

• BT Ölçeğinde Yardım İçin Basitleştirilmiş Programlanabilirlik: Aruba 8400, yerleşik bir Python derleyici ve her fonksiyon için REST temelli API’lar ile tam olarak programlanabilir. Bu, uçtan uca ağı izleme, algılama, sorun tespiti ve ağ performansının veya güvenlikle ilgili konuların kapalı devre iyileştirmesi için Aruba Mobile First Platform, da dahil olmak üzere altyapı ve uygulamalar ile kolay bir entegrasyona ve esnekliğin sürmesine izin verir.