Arvento’dan gıda güvenliği takip sistemi

Araç takip sistemleri üreticisi Arvento, uyguladığı sıcaklık takip sistemi ile soğuk zincirle taşınan besinlerin ısı dalgalanmalarını takip ediyor, olası risk durumlarında alarm veriyor. Sistem, yaz aylarında artan sıcaklığa bağlı gıda bozulmalarının önüne geçmeyi sağlıyor.

Çöl sıcaklarının yaşanmaya başladığı bu günlerde gıda zehirlenmesi ve besin bozulması haberleri artmaya başladı. Bu olaylar gıda güvenliği konusunu tekrar gündeme getirdi. Soğuk zincir takibi ile insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturan ve gıda israfına neden olan gıda bozulmalarının önüne geçmek mümkün. Gıda güvenliğinin sağlanması dondurma, tavuk, et, süt ve benzeri ürünlerin soğuk zincir dışına çıkmadan taşınması ile gerçekleştiriliyor.

Tamamen yerli sermaye ile kurulup Avrupa’dan Afrika’ya, Kafkaslar’dan Arap dünyasına kadar pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiren Arvento’nun sıcaklık takip sistemi ile gıda firmaları ürünlerin sevkiyat sırasındaki sıcaklıklarını takip edebiliyor. Üstelik, firmalar sadece araçların nerede olduğunu değil aynı zamanda sensörler vasıtasıyla araç içindeki sıcaklık durumlarını da denetleyebiliyor. Kullanılan bu sistem ile gıdaların sıcaklık seviyesi dengede tutuluyor, sapma halinde devreye giren alarm sistemi ile ürünlerin transferi sırasındaki olası gıda güvenliği riski ortadan kalkmış oluyor.

Eriyip tekrar donan gıdalardaki bozulmalar yerken anlaşılmıyor

Yaz aylarında soğutma dolaplarının ihmalden, unutkanlıktan ya da tasarruf nedeniyle kapatılabildiğini söyleyen Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, özellikle eriyen dondurmaların tekrar dondurulduğunda şekilsel bir bozulma olmadığına vurgu yaptı. Hıncal, “Tüketiciler bu ürünleri yerken anlamıyor ama ürünler çoktan bakteri üretmiş oluyor. Bu durum sadece dondurma için geçerli değil et, süt ve tavuk için de bunu söyleyebiliriz. Eğer ürünler soğuk zincire uygun transfer edilmezse gıda zehirlenmelerine davetiye çıkıyor. Firmaların ürünlerini kontrol altında tutma ve soğuk zinciri yönetme ihtiyacı gıda sektörüyle bizi bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı.

Bakkal dolaplarını kontrol ediyor

Gıda güvenliğine ilişkin yeni bir cihaz geliştirdiklerini belirten Hıncal şöyle konuştu: “Yeni ürünümüz olan bu cihaz, soğutma dolaplarının içine yerleştiriliyor. Bu dolapların kapaklarının kaç defa açıldığı, kapağın ne kadar süre açık kaldığı, dolap içi sıcaklığı, satış noktasındaki bölgenin sıcaklık bilgisi gibi veriler sistemden takip edilebiliyor. Bu sistem ile firmalar kontrol mekanizmalarını bakkalların dolaplarına kadar taşımış oluyor. Bu uygulama yaygınlaştıkça gıda güvenliği de genele yayılacak”