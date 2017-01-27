ASUS ZenFone 3 ailesi Türkiye’de!

Asus’un Zenfone telefon serisinin son üyeleri olan Zenfone 3 Laser, Zenfone 3 Max ve Zenfone 3 Zoom’un Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

ASUS ZenFone 3 ailesinin Türkiye lansmanı, 26 Ocak Perşembe günü Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi. ZenFone 3, önceki tasarımından farklı olarak metal kasaya bürünüyor. Tasarımıyla Computex 2016’da ödüle layık görülen ZenFone 3’ün 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama modelleri tüm satış kanallarında tüketicilere sunulacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass kullanılan ZenFone 3 ZE552KL, 5,5-inç Full HD Super IPS+ ekrana sahip. Siyah ve beyaz renk seçeneği bulunan ZenFone 3’ün, 16 MP PixelMaster 3.0 teknolojili kamerası, 4K UHD video çekme imkanı sunuyor.

ZenFone 3 Laser

ZenFone 3 Laser, adını ışık hızında lazer odaklama sistemi ile donatılan Pixelmaster 3.0 kamerasından alıyor. 13 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, ZenFone 3 Laser’ın süper çözünürlük özelliği ile 4 kat arttırılıyor ve karanlık ortamlarda bile kusursuz fotoğraflar çekilmesine olanak sağlıyor. Sınıfında lider 0.03 saniyede 1,5 metre lazer odaklamaya sahip ZenFone 3 Laser, odaklama özelliğine sahip diğer telefonlardan 2 kat daha üstün. 3-axis Video EIS özelliğine de sahip ZenFone 3 Laser, üç eksende de gerçekleşen hareketleri sürekli takip ediyor ve çekilen görüntülerde titremeye bağlı oluşabilecek bulanıklığı engelliyor.

ZenFone 3 Max

ZenFone 3 Max, 4100 mAH’lik şarj kapasitesine sahip bataryasıyla son derece uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. 175 gram ağırlığında ve 8.3 mm’lik inceliğe sahip ZenFone 3 Max, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline de getirilebiliyor. ASUS PixelMaster 13 Megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip ZenFone 3 Max, süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özelliğine sahip.

ZenFone 3 Zoom

SuperPixel teknolojili ZenFone 3 Zoom, adını 2.3x optik zoom ve toplamda 12x zoom sağlayan kamerasından alıyor. Rakiplerine göre ışığa 2,5 kat daha duyarlı bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dünyanın en uzun 4K video çeken telefonu ve tek şarjda 6,4 saatlik 4K UHD video çekimine olanak sağlıyor. Uzak çekim için ideal bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, sınıfının en yüksek çözünürlüklü ön kamerasıyla da yüksek çözünürlüklü selfie çekimine imkan sağlıyor.

Zenfone 3 Laser’in tavsiye edilen satış fiyatı 1.299TL iken, Zenfone 3 Max’in tavsiye edilen satış fiyatı 1.099TL olarak belirlendi. 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM’e sahip ZenFone 3’ün tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.899TL. 12x Zoom özelliğiyle dikkatleri çeken ZenFone 3 Zoom ise Mart ayında tüketicilerle buluşacak.