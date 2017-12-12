Atos’tan Gemalto’ya 4.3 milyar dolarlık teklif

Atos’tan Gemalto’ya 4.3 milyar dolarlık teklif
, 12 Aralık 2017

Fransız teknoloji danışmanlığı şirketi Atos, dijital güvenlik şirketi Gemalto için 4,3 milyar euroluk satın alma teklifinde bulundu.

Fransız teknoloji danışmanlığı şirketi Atos, siber güvenlik hizmetleri alanında büyümek için Gemalto’ya satın alma teklifi verdi.

Atos, dijital güvenlik şirketi Gemalto için 4,3 milyar euro önerdi.

Teklifin, Gemalto Yönetim Kurulu’na 28 Kasım’da iletildiği ifade edilirken, Gemalto’nun en büyük hissedarı olan devlet kontrolündeki yatırım bankası Bpifrance’ın bu teklifi desteklediği belirtildi.

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Tags: atos, Gemalto, satın alma, siber güvenlik

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