AVM’lerde en çok hangi ürünler aranıyor?

AVM’lerde en çok hangi ürünler aranıyor?
, 28 Aralık 2017

AVM’ler için harita, navigasyon ve arama platformu sunan inMapper’ın topladığı verilere göre yeni yıl öncesi giyim alışverişleri tavan yaparken, teknolojik ürünlere de ilginin arttığı görülüyor.


Yeni yıla yaklaşılan günlerde alışveriş merkezleri yeni yıl konseptleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. AVM içinde navigasyon yapmak isteyen kullanıcıları aradıkları mağazaya veya ürüne göre yönlendiren inMapper platformu, topladığı veriler ışığında hangi alanlarda en fazla satışın yapıldığını ortaya koydu.

İçerideki yol gösterici inMapper ile AVM içinde aradıklarını kolayca bulan ziyaretçiler aralık ayı içinde en çok “ceket”, “çizme” gibi giyim sektörü aramaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra son model telefon aramalarında da artış yaşandığı görülüyor. Arama sonuçlarına göre farklı markaları bir arada bulunduran mağazalar bu dönemde daha çok ilgi çekiyor.
Sadece mağaza ismiyle değil ürüne göre de arama yapılabilen inMapper’ın topladığı bu veriler, AVM’lerin geleneksel hâle gelen yılbaşı çekilişleri ile paralellik gösteriyor. Bu sene elektrikli otomobiller ve akıllı telefonların öne çıktığı çekilişlerle ziyaretçilerine teknolojik hediyeler sunan AVM’ler, topladıkları veriler ile onları yakından tanımaya çalışıyor.

Facebook Comments
Kategoriler Gündem
Tags: inMapper, uygulama

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

IoT’u bunamayla mücadelede kullanıyor

IoT’u bunamayla mücadelede kullanıyor

e-Fatura hakkında bilinen 15 yanlış

e-Fatura hakkında bilinen 15 yanlış

iPhone’lara büyük zam! İşte yeni fiyatları!

iPhone’lara büyük zam! İşte yeni fiyatları!

Kaspersky Lab’ten güvenli işletim sistemi: KasperskyOS

Kaspersky Lab’ten güvenli işletim sistemi: KasperskyOS

Yapay zeka uygulamaları video oyunları içinde geliştirilecek

Yapay zeka uygulamaları video oyunları içinde geliştirilecek

Her ay 100 milyon kişi League of Legends’da buluşuyor

Her ay 100 milyon kişi League of Legends’da buluşuyor

Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül

Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül

Intel, Windows 10 PC’lere Vulkan desteği sunmaya başladı

Intel, Windows 10 PC’lere Vulkan desteği sunmaya başladı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *