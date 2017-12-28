AVM’lerde en çok hangi ürünler aranıyor?

AVM’ler için harita, navigasyon ve arama platformu sunan inMapper’ın topladığı verilere göre yeni yıl öncesi giyim alışverişleri tavan yaparken, teknolojik ürünlere de ilginin arttığı görülüyor.



Yeni yıla yaklaşılan günlerde alışveriş merkezleri yeni yıl konseptleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. AVM içinde navigasyon yapmak isteyen kullanıcıları aradıkları mağazaya veya ürüne göre yönlendiren inMapper platformu, topladığı veriler ışığında hangi alanlarda en fazla satışın yapıldığını ortaya koydu.

İçerideki yol gösterici inMapper ile AVM içinde aradıklarını kolayca bulan ziyaretçiler aralık ayı içinde en çok “ceket”, “çizme” gibi giyim sektörü aramaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra son model telefon aramalarında da artış yaşandığı görülüyor. Arama sonuçlarına göre farklı markaları bir arada bulunduran mağazalar bu dönemde daha çok ilgi çekiyor.

Sadece mağaza ismiyle değil ürüne göre de arama yapılabilen inMapper’ın topladığı bu veriler, AVM’lerin geleneksel hâle gelen yılbaşı çekilişleri ile paralellik gösteriyor. Bu sene elektrikli otomobiller ve akıllı telefonların öne çıktığı çekilişlerle ziyaretçilerine teknolojik hediyeler sunan AVM’ler, topladıkları veriler ile onları yakından tanımaya çalışıyor.