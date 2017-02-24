Avnet ve IBM, IoT çözümleri için işbirliği yapıyor

Watson tabanlı faaliyet gösterecek olan çözüm laboratuvarı müşterilerin IoT fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olacak.

Avnet, Inc. , IoT çözümlerinin piyasaya daha hızlı sunulmasını sağlamak amacıyla IBM ile işbirliği gerçekleştireceklerini duyurdu. Avnet, IBM’in Münih, Almanya’da kısa süre önce hizmete aldığı global Watson IoT Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek Watson Nesnelerin İnterneti (IoT) Ortak Laboratuvarı’nı kurmak için Technology Solutions liderliğinde IBM ile işbirliğine hazırlanıyor. Avnet bu benzersiz ortamı yenilikçi IoT çözümlerini sergilemek, geliştirmek ve satmak için kullanacak.

Laboratuvarda, dünyanın dört bir yanından müşteriler Watson IoT’un işletme avantajlarını ve bilişsel bilgi işlemin gücünü hayata taşıyan başarılı prototipler ve çözümler oluşturmak için Avnet ve IBM IoT uzmanlarıyla iletişim kurabilecek. Bunun yanı sıra laboratuvarda uygulamalı, iş başında öğrenme aracılığıyla IoT teknik uzmanlıklarını geliştirebilecekler. Ayrıca, Avnet ve IBM müşterilerine ortaklaşa iş fırsatı olanakları sunacak.

Ortak laboratuvar, müşterilerin IoT ile “olası teknolojileri” hayal edebilmesine, yeni işletme modelleri oluşturmasına ve sektör zorluklarına karşı yenilikçi yaklaşımlar keşfetmesine olanak sağlayacak. Avnet bu yeni işbirliği sayesinde kısa süre önce satın aldığı Premier Farnell işletmesiyle, IBM’in cihaz seviyesindeki Watson IoT ve Bluemix hizmetleriyle tümleşik elektronik kartlara yönelik proof-of-concept’ler laboratuvarda gerçekleştirebilecek. Bu çabalarla müşteriler için sorunsuz bir deneyim ortaya çıkarmak, yeni kullanım olanaklarından hızlı bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Laboratuvara ek olarak, Avnet ve IBM, IBM Watson IoT ve IBM Bluemix platformlarıyla çözüm geliştirme sürecini hızlandıracak IoT teklifleri geliştirmek için aktif şekilde birlikte çalışıyor. Bu çalışmalar, Avnet’in Electronics Marketing ve Premier Farnell işletmeleri tarafından geliştirilen IoT başlangıç setlerini içeriyor. Müşteriler aralarında IBM Watson IoT platformu, DevOps ve Avnet Cloud Marketplace tarafından sağlanan mobil ve analitik hizmetlerinin de yer aldığı 150’nin üzerinde IBM Bluemix bulut hizmetine sahip geniş bir ürün ve hizmet kataloğuna erişim sağlayabilecek. Müşteriler ayrıca Avnet’in eğitim ve bilgilendirme hizmetleri sayesinde IBM Bluemix ve IBM Watson IoT Platformu hakkında kapsamlı bir teknik eğitime erişebilecek.