Avrupa Adalet Divanı’ndan Uber kararı

Avrupa Adalet Divanı’ndan Uber kararı
, 20 Aralık 2017

Avrupa Adalet Divanı, Uber’in teknoloji değil, ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket olduğuna karar verdi. Karar sonrasında Uber, 28 üye ülkede ulusal düzenlemeler ile karşı karşıya kalacak.

Avrupa Adalet Divanı, Uber’in ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket olduğuna hükmetti. Birçok Avrupa ülkesi, Uber’in bir taksi şirketi gibi değerlendirilmesi ve Avrupa ulaştırma yasalarına uyması gerektiğini savunuyordu.

Mahkeme kararı sonrasında Uber, 28 üye ülkede ulusal düzenlemeler ile karşı karşıya kalacak. Uber’in teknoloji mi yoksa ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket mi olduğu tartışılıyordu.

Uber ise karar öncesi yaptığı açıklamada, mahkemenin vereceği kararın durumlarını değiştirmeyeceğini, bu ülkelerde ulaştırma yasaları çerçevesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. 

Uber nedir, nasıl kullanılır?

 

 

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Tags: Avrupa Adalet Divanı, Uber

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