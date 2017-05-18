Avrupa Birliği’nden Facebook’a dev ceza!

Avrupa Birliği, Facebook’un yanıltıcı bilgiler vermesini sebep göstererek şirkete milyonlarca dolar ceza verdi.

Avrupa Komisyonu’nun bugün yaptığı basın açıklamasında Facebook’un WhatsApp ile kullanıcı profillerini bağlamayacağına dair açıklama yaptığını ancak şirketin 2016’da WhatsApp’ın telefon numarası da dahil olmak üzere bazı kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmaya başladığını açıkladı. Bu sebeple Facebook’un yanıltıcı bilgi verdiğini tespit ettiklerini belirtti. Komisyon, bu konu hakkında Facebook çalışanlarının da bu durumun farkında olduğunu söyledi.

Komisyon bu tespitleri yaptıktan sonra Facebook’a 112 milyon dolar ceza verildiğini belirtti. Komisyon üyesi Margrathe Vestager; alınan kararın, şirketlere doğru bilgi verme yükümlülüğü de dahil olmak üzere AB şirket birleşme kurallarının tamamına uymakla yükümlü olduklarını göstermek için açık bir ikaz verdiğini ve Facebook’a suç ile orantılı ve caydırıcı bir cezaya verildiğini söyledi.

Komisyon’un verdiği cezanın Facebook’un WhatsApp’ı satın alma sürecine bir etkisi olmayacak ve bu karar halihazırda sürmekte olan diğer veri ihlali araştırmaları ile ilgisi yok.

Almanya, Facebook’a Eylül 2016’da WhatsApp kullanıcılarından veri toplamayı durdurması talimatını vermişti. Öte yandan Facebook 2016 yılının Kasım ayında İngiltere’nin WhatsApp kullanıcılarına yönelik veri toplama işlemlerini askıya almasına yönelik talebini kabul etmişti. Bu hafta ise WhatsApp, kullanıcıları Facebook’la veri paylaşmaya “teşvik ettiği” gerekçesiyle İtalyan makamları tarafından 3 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

Facebook, Avrupa Komisyonu ile olan görüşmeleri sırasında iyi niyetle hareket ettiklerini ve her fırsatta doğru bilgi sağlamaya çalıştıklarını söyledi.