Avrupa’nın ilk Gigabit LTE donanımlı ticari mobil cihazı ve ağı tanıtıldı!

Qualcomm Incorporated’ın iştiraki Qualcomm Technologies, Inc., EE ve Sony Mobile Communications (“Sony Mobile”), bugün Avrupa’nın ilk Gigabit LTE/4G donanımlı ticari mobil cihazını ve ağını görücüye çıkardı.



Şirketler etkinlik süresince Gigabit LTE’nin faydalarını dört adet günlük yaşam örneği üzerinden gösterdi:

1. Amazon Prime’dan 4K HDR10 kalitesinde içerik izlemek

2. Google Drive ile büyük boyutlu dosyalar indirirken kazanılan hız gelişimi

3. Çevrimdışı kullanım için indirilen müzik ve video dosyaları

4. Gigabit LTE’nin yaygın kullanım durumunda ağ bağlantısı üzerindeki etkisini göstermek için yapılan bir ağ bağlantısı simülasyonu.

Wembley Stadyum’undaki etkinlikte yükleme hızı 110 Mbps’yi görürken indirme hızı 750 Mbps’ye ulaşarak Birleşik Krallık’taki ticari internet sağlayıcılarının sunduğu geniş bant fiber bağlantı seçeneklerinden en az iki kat daha hızlı olduğu görüldü.

EE, en yeni güncellemeleri Cardiff ve Londra’daki Tech City’deki 4G bağlantılarında kullanıma sunarken, 2017 ve 2018 boyunca büyük şehirlere benzer hizmetleri sunmayı hedefliyor. Sony’nin yeni amiral gemisi olacak akıllı telefon modeli Xperia XZ Premium’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Cardiff şehir merkezinde 428 Mbps’yi bulan bağlantı hızına ulaşıldı.

EE 2016 yılının Eylül ayında “Cat 9”u Birleşik Krallık’ta mobil cihazlarda destekleyen ilk ağ sağlayıcısı olmuştu, Gigabit LTE teknolojisine sahip “Cat 16” mobil cihazlarını da destekleyen ilk sağlayıcı olarak sektördeki liderliğini genişletiyor.

MWC 2017’de duyurulan ve geçtiğimiz haziran ayında piyasaya sürülen Sony’nin Xperia XZ Premium modeli Gigabit LTE teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefon oldu. Snapdragon 835 Mobil Platformu’ndan güç alan XZ Premium ayrıca 4K HDR ekran çözünürlüğü ile yoğun ve canlı renkler ile nefes kesici bir netlik imkanı sunuyor. Akıllı telefon kullanıcıları, Snapdragon 835 Mobil Platformu’na entegre Snapdragon X16 LTE modemi sayesinde Gigabit LTE’yi kullanarak ilk defa yüksek kalitede 4K HDR çözünürlüklü içerikleri telefonlarından izleyebiliyor. Amazon Prime Video üzerinden seçilmiş Amazon Original Series içeriklerine 4K HDR kalitesinde hemen ulaşabilecek kullanıcıları ilerleyen günlerde daha fazla 4K HDR içerik bekliyor.