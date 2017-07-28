Bağımsız HTC Vive satışa sunuldu

Bağımsız HTC Vive satışa sunuldu
, 28 Temmuz 2017

HTC, sanal gerçeklik gözlüğü Vive’ın bağımsız versiyonunu Çin pazarında satışa sundu.


HTC Corporation (“HTC”) ChinaJoy 2017’de Vive Standalone VR başlığını tanıtıp Çin pazarında satışa sundu. Viveport’u resmi içerik platformu olarak kullanacak yeni başlık bağımsız bir sanal gerçeklik deneyimi ile Çin pazarının bu segmentteki en iyi cihazı olmayı hedefliyor. 

Vive Standalone yüksek kalite sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyatlarla kullanıcılara ulaştırırken Vive ailesini de başı çektiği PC-tabanlı sanal gerçeklik deneyiminin dışına çıkararak büyütüyor. PC veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan çalışan Vive Standalone Qualcomm Snapdragon 835 mobil VR platformu ile dahili VR fonksiyonlarını destekliyor ve geliştiricilere en yeni içerikleri hemen yayınlama fırsatı veriyor. Bağımsız sanal gerçeklik pazarı için kullanıcı deneyimi artıracak zengin bir kütüphane oluşturan Vive bu sayede Çin ekosistemindeki lider konumunu perçinleyip iki seneden uzun bir süredir kullanıcılarına sunduğu yüksek kalitesini tekrar ispatlıyor.

 

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Tags: HTC Vive, sanal başlık, VR başlığı

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Computerworld Türkiye

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