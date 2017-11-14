Bankacılık sektörü yeni teknolojilere kucak açıyor

VMware, teknolojinin bankacılık sektörünün geleceğini nasıl değiştireceğini anlamak için bankacılık sektöründe çalışan profesyonellerle yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.



Araştırmaya göre bankalar önümüzdeki 5 yıl içinde sektörde kalıcı bir iz bırakmak için IoT’den biyometrik doğrulama ve blockchain gibi en yeni teknolojileri takip edip işletmelerinin dijitalleşmesini temel yapıtaşları haline getirmeye çalışıyorlar.

Araştırma sonuçları bir gerçeği tekrar gözler önüne serdi: bankların yeni dönüşümüne teknoloji yön verecek. Finansal kuruluşlar için soru teknolojiye yatırım yapmaktan çıkıp teknolojiye ne kadar hızlı yatırım yapabilecekleri oldu. Bankalar da bu değişime ayak uydurup dijital dönüşüm için temel taşları yerleştirmeye başladı. Araştırmaya katılan profesyonellere bankalarının 3-5 yıllık süreçteki temel misyonunun ne olacağı sorulduğunda bankalarının odaklanacağı en önemli konunun sırasıyla “dijital ve fiziksel kanalların entegrasyonu” ve “dijital lider haline gelmek” cevapları alındı.

Araştırmanın ana sonuçlarına aşağıdan ulaşılabilir.

Ortaya çıkan yeni teknolojiler ana sahnenin sahibi olacak:

100 milyar dolar ve üstünde mal varlığı olan bankaların yarısından fazlası mobil uygulamalar, APIs/açık bankacılık, yapay zeka (AI), zenginleştirilmiş gerçeklik, biyometrik doğrulama ve blockchain gibi en önemli yeni teknolojilerin önlerindeki 5 yıl içinde ticari implementasyonunu gerçekleştirecekler.

Katılımcıların yüzde 78’i ses tanıma özellikli yapay zekanın perakende bankacılık için dönüştürücü potansiyele sahip olduğunu söylerken katılımcıların üçte biri ise ses tanıma özellikli yapay zekanın ticari bankacılık için dönüştürücü olacağına inanıyor.

100 milyar dolar ve üstünde mal varlığı olan bankalardan olan katılımcıların yüzde 67’si halihazırda blockchain teknolojisi üzerinde çalışmaya başladıklarını söylüyorlar.

İmplementasyon zorlukları:

100 milyar dolar ve üstünde varlığı olan bankalardan oluşan katılımcıların yüzde 81’i 15 milyar ile 100 milyar dolar arasında varlığı olan bankalardan oluşan katılımcıların yüzde 68’i halihazırda bulut programlama teknolojilerini kullandıklarını belirtiyorlar.

Güvenlik güncellemelerini deneyen, uygulayan, veri merkezi programları, bulut programlama kurulumları ve fintech inovasyonlarını tercih etmeyi düşünen bankaların en az yüzde 73’ü önlerindeki 12 ay içerisinde orta veya büyük etkileri olacak adımların atılmasını bekliyor.

Atılacak adımların 5 sene içerisinde orta veya büyük etkilerinin olacağına inananların oranı ise yüzde 82.