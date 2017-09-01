Beko en yeni ürün ve teknolojilerini IFA 2017’de duyurdu

Beko, Almanya Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da en yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Beko, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da, tüketicilerinden aldığı ilhamla geliştirdiği ve hayatı kolaylaştıran en yeni teknolojilerini sergiliyor. Beko stantında bu yıl; herkes için teknoloji, sağlıklı yaşam ve beslenme temaları öne çıkıyor.

IFA’daki basın toplantısında Beko’nun büyüme stratejisini ve inovasyon vizyonunu küresel trendler ve tüketici iç görüleriyle şekillendirdiğini belirten Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, günümüzün ihtiyaçlarının hızla değiştiğini, orta sınıf büyürken, hanelerin küçüldüğünü söyledi. Bulgurlu, “İnsanlar hızlanan hayat temposu içinde, her alanda daha akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Ekonomik, sağlıklı, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve akıllı uygulamalarla birlikte kullanabilecekleri ürünleri talep ediyorlar. Bu nedenle bizim en önemli hedefimiz, toplumunun her kesiminin yeni teknolojileri kullanarak hayatını kolaylaştırmak ve aynı zamanda doğal kaynaklarımızı koruyan ürünleri hayata geçirmek” dedi.

IFA’da 223 ürününü sergileyen Beko’nun dünyanın en hızlı yıkayıcı kurutucusu UltraFast, zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Beko AutoDosing bulaşık makinesi, Avrupa’nın ilk otomatik deterjan dozajlamalı ev tipi bulaşık makinesi olma özelliğini taşıyor. Fast+ fonksiyonu 3 kat daha hızlı temizlik, AquaIntense® teknolojisi 5 kat daha yüksek temizlik performansı sağlıyor. Amazon Dash Replenishment Service (DRS) ile otomatik olarak deterjan siparişi imkanı sunuyor. AirTherapy® çamaşır makinesi dünyanın sıcak hava dolaşımlı ilk çamaşır makinesi. Tazeleme programı, kötü kokuları giderme ve kırışıklığı önleme özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor. Yeni yüksek kapasiteli buzdolabı serisi sınıfının en yüksek kapasiteli ürünlerini içeriyor, tazelik çözümleriyle donatılan buzdolapları sebze, meyve, et, tavuk ve balığı 3 kat daha uzun süre taze tutuyor. Kötü koku oluşumunu engelliyor. Beko, IFA’da akıllı ev platformu HomeWhiz®’i de tüketicileriyle buluşturuyor. Ankastre fırınlarda, Kombine Mikrodalga özelliği sayesinde, geleneksel fırınlara göre %50 daha hızlı pişirme sağlıyor.

“Sağlıklı bir nesil için Eat Like a Pro-Sporcu gibi beslen”

Beko IFA’da sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocuklarda sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığı “Eat Like A Pro” adlı küresel bir girişimi de duyurdu. Küresel bir sorun olan obezitede mevcut eğilim devam ederse, 2025’e kadar 5 yaşın altında obez ya da aşırı kilo sorunu olanların sayısının 70 milyona ulaşması bekleniyor. Beko, bu sorunla iki şekilde mücadele edilebileceğine inanıyor. İnovatif teknolojilerle sağlıklı beslenmeyi daha kolay hale getirerek ve çocuklar arasında sağlık yeme alışkanlığını cazip hale getirerek.

“Eat Like a Pro” girişiminin amacı çocukların kahramanları gibi beslenmesine yardımcı olarak dünya genelinde çocuklarda sağlıklı beslenmeyi özendirmek. Hedef basit; önlem ve eğitimle çocuklarda obeziteyi azaltmak.

Beko, çocuklara sağlıklı yiyecekleri sevdirmek ve Eat Like a Pro’ya teşvik etmek üzere, FCB markalı buzdolabı, espresso makinesi, indüksiyon ocağı ve vakumlu spor blenderı gibi ürünlerden oluşan yeni bir seri hazırlıyor.