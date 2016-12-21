Beko İngiltere’den Cambridge’e Ar-Ge Merkezi

Arçelik A.Ş.’nin Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren satış ve pazarlama şirketi Beko Plc., Cambridge’deki Ar-Ge Merkezi’nin resmi açılışını yaptı.

Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde King’s College’da gerçekleşen törene Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Koç Holding ve Arçelik A.Ş. üst düzey yöneticileri katıldı.

Beko’nun yeni Ar-Ge Merkezi, Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Trinity College’ın yönettiği İngiltere’nin ‘İlk Bilim Parkı’ olan ve dünyanın en önemli teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran Cambridge Science Park’ta faaliyet gösteriyor. Merkez; yazılım tasarımı, yeni malzemeler, ileri üretim teknolojileri öncelikli olmak üzere beyaz eşya alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. 1990 yılında Birleşik Krallık’ta kurulan Beko Plc., Birleşik Krallık pazarının lideri konumunu koruyor. Beko markalı ürünler her beş evden birinde, İngiliz tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Rahmi M. Koç: “Hâlihazırda lider olduğumuz Birleşik Krallık’taki varlığımızı, önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.”



Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, Arçelik’in 10’uncu Ar-Ge merkezini Cambridge’de açmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ar-Ge birikimimiz, inovasyon gücümüz ve teknolojik kabiliyetlerimiz sayesinde katma değerli ve yenilikçi ürünlerimizi dünya pazarlarına sunuyoruz. Tüm hedeflerimizi gerçekleştirmemizde Arçelik’in Ar-Ge çalışmaları büyük önem teşkil ediyor. Şirketimiz, ülkemizde ilklere imza atarken başarısını küresel alana taşımayı da fevkalade iyi bildi. Birleşik Krallık bu anlamda bizim için önemli fırsatlar barındırıyor. Hâlihazırda lider olduğumuz Birleşik Krallık’taki varlığımızı, önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.”

Greg Hands: “Beko’nun Ar-Ge Merkezi, Birleşik Krallık’ın inovatif ürün geliştirmedeki öncü konumuna büyük katkı sağlayacak.”

Birleşik Krallık Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands konuyla ilgili şöyle konuştu: “Beko’nun Ar-Ge Merkezi yalnızca Cambridge için değil, Birleşik Krallık genelinde yeni fırsatların önünü açacak. Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın da açılışında destek verdiği bu yatırım, Birleşik Krallık’ın ticaret için ne kadar cazip bir ülke olduğunu göstermesi açısından da önemli. Beko’nun Ar-Ge Merkezi, Birleşik Krallık’ın, inovatif ürün geliştirmedeki öncü konumuna büyük katkı sağlayacak.”

Abdurrahman Bilgiç: “Beko’nun yatırımı ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi için büyük bir adımdır.”

Ticaretin iki ülke ilişkilerinin temelini teşkil ettiğini söyleyen T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise, “Birleşik Krallık, ticari ilişkilerimizin en güçlü olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’nin üretim merkezi oluşu ve Birleşik Krallık pazarına olan yakınlığı bizi güvenilir bir ortak yapıyor. Gerçekleştirdiğimiz açılış, Türk şirketlerinin, Birleşik Krallık ile ticaret yapma konusunda göstermiş olduğu kararlılığın önemli bir göstergesidir. Cambridge’deki Beko Ar-Ge Merkezi, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için atılan büyük bir adımdır” dedi.