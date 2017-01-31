BIC Angels girişimcilere Avrupa yolunu açıyor

BIC Angels, global potansiyeli bulunan girişimlere Avrupa’nın en büyük ekosistemlerinden Berlin’in kapılarını açmaya devam ediyor. BIC Berlin programına bu yıl hem erken hem de ileri seviye girişimler başvurabilecek.

Programa katılmak isteyen girişimlerin, 27 Şubat tarihine kadar BIC Angels websitesi üzerinden başvurularını yapması gerekiyor.

2016’da melek yatırım aşamasındaki ve erken aşamadaki girişimlere 10 yatırım yaparak başarılı bir yıl geçiren BIC Angels girişimcilere, BIC Berlin programı ile,yeni bir fırsat yaratıyor.

BIC Angels Kurucusu Dr. Joachim Behrendt, İstanbul ve Berlin ekosistemleri arasında köprü görevi de gören BIC Berlin programı kapsamında Rainmaking Loft, Berlin Partner, IHK Berlin, Westech Ventures gibi iş ortakları ile birlikte hareket ettiklerini belirtti. Behrendt, başarılı girişimleri Avrupa’nın en büyük ekosistemlerinden biri olan Berlin’e taşıyarak onlara global hareket edebilme fırsatını sunduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “BIC Berlin Programı, global başarıyı hedefleyen girişimlere,bir ay boyunca Berlin’de çalışma ortamı, network ve finansal anlamda destekler sunmayı amaçlıyor. 2016 bizim için verimli ve yatırım dolu bir yıl oldu. 2017’de daha da başarılı çalışmalara imza atmak istiyoruz.”

Global potansiyeli bulunan girişimciler dünyaya Berlin’den açılıyor

BIC Angels, Berlin Programı kapsamında, projelere bir ayın sonunda başarılı oldukları takdirde çalışma vizesi, şirket kurma ve yatırım alma konularında önemli destekler sağlıyor.Geçtiğimiz Eylül ayında BIC Berlin programı kapsamında erken aşamada desteklenen, mikro-influencer marketing platformu Influanza , şu anda elde ettiği olumlu dönüşler neticesinde, BIC Angels desteği ile operasyonlarını Berlin’de devam ettirmek için hazırlıklar yapıyor. Yine daha önce BIC Angels tarafından Berlin’de iş modellerini test etme fırsatı yakalayan, gezginler ile yerel rehberleri bir araya getiren platform LocalGuddy haftalık yüzde 10 büyüme ile 40 ülkeye yayılmayı başardı.

Son başvuru tarihi 27 Şubat olan BIC Berlin Programı’na katılmak isteyen girişimciler, http://bicangels.com/tr/girisimciler/basvuru-formu/üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.