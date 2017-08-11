Bilgisayar korsanları siber güvenlik önlemleri hakkında ne düşünüyor?

Black Hat 2017 katılımcılarının anketi, bilgisayar korsanlarının en güçlü teknolojiyi yenmek için ne düşündüklerini ortaya koyuyor.

Amerika’da her yıl düzenlenen “Black Hat” konferansında bu yıl 260 bilgisayar korsanının katıldığı bir anket, aşılması en zor güvenlik teknolojilerini ortaya çıkardı. Ankete katılan bilgisayar korsanlarının yüzde 38‘i, çoklu faktöre dayalı kimlik doğrulamanın “aşılması en zor güvenlik teknolojisi” olduğunu söylerken, yüzde 32‘si şifrelemeyi aşılması en zorlu savunma olarak düşündüklerini söyledi.

Güvenlik duvarları, anti-virüs yazılımı ve saldırı önleme sistemleri, katılımcıların sırasıyla yüzde 10’dan daha azının üstesinden gelmenin en zor olanlar olarak sıraladı. Kritik verileri ele geçirmek için ‘ayrıcalıklı hesaplara erişim‘ beklenildiği gibi bilgisayar korsanlarının yüzde 31‘inin tercih ettiği kanaldı. Bunu yüzde 27 oranla e-posta hesabına erişim, yüzde 21 ile bir kullanıcı uç noktası takip etti.

Çevre güvenlik teknolojilerinin büyük bir önemi olmadığı düşünülürse, bilgisayar korsanları artık insanların güvenlik açığından istifade ederek ayrıcalıklı hesaplara ve e-posta şifrelerine erişmeye odaklanıyor. Ankete katılanların yüzde 85’i güvenlik ihlallerinden en sorumlu olarak çalışanlar olduğunu belirtti. Yamalanmamış yazılımlar ise sadece yüzde 10 tarafından en suçlu unsur olarak görüldü.

Bilgisayar korsanları ayrıca Tehdit İstihbarat Çözümleri’ni en az etkili güvenlik koruması (yüzde 59) ve eğitim (yüzde 47) olarak değerlendirdi. Anket, tehdit istihbaratına bilgisayar korsanları tarafından sıklıkla erişebildiğini, nasıl çalıştıklarını kolaylıkla tespit edebildiğini ve sonrasında korunabildiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 53′ü becerilerini iyi niyetli kullanan beyaz şapkalılar olarak tanımlanırken, yüzde 33‘ü de kötü niyetliler ve kalanı arasında bir yer olarak kara şapkalılar olarak isimlendirildi.