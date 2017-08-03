Bilim insanları maden yatakları bulmak için büyük veriyi kullanıyor

Petrolden doğal gaza, bakırdan altına kadar her şeyi araştıran bilim insanları, 1 Ağustos’ta yayınladıkları bir çalışmaya göre, büyük miktarda veriyi derinlemesine incelemek için Netflix ve Amazon gibi şirketler tarafından kullanılan teknikleri hayata geçirmeye başladı

Amerika Mineralogist dergisinde yazılan metodun karbon içeren minarellerin 10 tanesinin keşfedilmesine yardımcı olduğunu ve keşif için yaygın olarak uygulanabileceğini söyledi. Bulgulara göre, büyük veriler yeni minarelleri ve maden yataklarına işaret ettiğini yazıyor. Teknik, volkanik patlamalar sonrası lavların soğutulmasıyla minarellerin nasıl ve nerede oluştuğuna dair verileri bir araya getirerek geleneksel jeolojinin ötesine taşıyor. Veriler daha sonra diğer yatakları bulmak için kullanabilir hale geliyor.

Çalışmanın yazarlarından Robert Hazen söz konusu teknik hakkında Netflix’in kullanıcısının geçmiş görüntüleme alışkanlıklarına dayalı filmler önermesi ya da Amazon’daki bir müşterinin önceki siparişlere dayalı kitaplar teklif etmesi gibi olduğunu söylüyor.