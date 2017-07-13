Bilişim 500 Ödülleri sahiplerini buldu

BThaber tarafından yapılan Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyonda; Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği geçen sene olduğu gibi bu sene de İndeks Bilgisayar alırken; İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında da zirve yine Türk Telekom’un oldu.

BThaber Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı.

69 kategoride ödüller sahiplerini buldu

Törende bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve ciro sıralamasına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi ödüle layık görüldü. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar alırken, Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Arena dördüncü, Bilkom ise beşinci oldu. İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve yine Türk Telekom’un olurken, onu sırasıyla; Turkcell, Vodafone, KVK ve Brightstar izledi. 2016 yılı büyük ödülü olan Bilişim Sektörü Türkiye Birincilik Ödülü’nü de Türk Telekom kazandı.

Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’nin Demsistem olarak açıklandığı listede, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi ise Datagate oldu.

Bilişim 500, PLUS yapısı ile gelecek vaat eden şirketlere yer verdi

Bilişim 500, bilişim dünyasında oyuncu olan daha fazla yetkin şirketi kapsayabilmek üzere bu yıl PLUS yapısını da araştırmaya dahil etti. Böylece büyüklük ve ciro olarak Bilişim 500’de yer alamayan ancak sektör için önem taşıyan şirketler de araştırmada yer alma şansı yakaladı. PLUS kapsamında kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan genç şirketler, Ar-Ge yapan şirketler ve Anadolu firmaları değerlendirildi. Böylece kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirildiler.

Törende verilen ödüllerin dağılımları şöyle oldu:

DONANIM ALT KATEGORİLERİ:

Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş

OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon

Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji

ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR

Masaüstü Bilgisayar ve OEM Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi Teknosa

Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Sensormatic

Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Hes Kablo

Dağıtıcı Mobil Telefon Kategori Birincisi Brightstar

Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Sistem Entegratörü Veri Yedekleme ve Depolama Kategori Birincisi KoçSistem

Çeşitli Donanım Kategori İnform

Tüketim Malzemeleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji

YAZILIM ALT KATEGORİLERİ:

Güvenlik Yazılımı Kategori Birincisi Exclusive Networks

Doküman/Arşiv Yönetim Yazılımı Kategori Birincisi Koda

CRM Yazılımı Kategori Birincisi SAP

ERP Yazılımı Kategori Birincisi Itelligence

Türkiye Merkezli Üretici ERP Yazılımı Kategori Birincisi Mikro Yazılım

Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi Arvento

İş Uygulamaları Kategori Birincisi Innova

Sanallaştırma Kategori Birincisi Data Market

Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Netaş

Türkiye Merkezli Üretici Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Softtech

Veri Ambarı/İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi P.I Works

HİZMET ALT KATEGORİLERİ:

Danışmanlık Kategori Birincisi STM Savunma Teknolojileri

Eğitim Kategori Birincisi Bilginç IT Academy

Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi

Kurulum Bakım Destek Hizmetleri Kategori Birincisi Isbak

İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Türk Telekom

Katma Değerli Mobil ve İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi Biotekno

Alternatif Operatör Hizmeti Kategori Birincisi TTM Telekom

Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti Kategori Birincisi KoçSistem

Yayın Hizmeti Kategori Birincisi Türksat

Diğer Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Atlas Yazılım

ALT KATEGORİLER:

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Donanım Alt Kategori Birincisi Artı Bilgisayar

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Yazılım Alt Kategori Birincisi SAP

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Hizmet Alt Kategori Birincisi Pupa Bilişim

Türkiye Merkezli Üretici Donanım Alt Kategori Birincisi Karel

Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Alt Kategori Birincisi Softtech

Sistem Entegratörü Donanım ve Yazılım Alt Kategori Birincisi Netaş

Sistem Entegratörü Hizmet Alt Kategori Birincisi KoçSistem

Dağıtıcı Donanım Alt Kategori Birincisi Brightstar

ANA KATEGORİLER:

Türkiye Merkezli Üretici Ana Kategori Birincisi Karel

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Ana Kategori Birincisi Alcatel Lucent

Sistem Entegratörü Ana Kategori Birincisi Netaş

Hizmet Sağlayıcı Ana Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi

Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi Türk Telekom

Dağıtıcı Ana Kategori Birincisi İndeks Bilgisayar

ÖZEL KATEGORİLER:

Donanım İhracatı Kategori Birincisi Hes Kablo

Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Netaş

Hizmet İhracatı Kategori Birincisi Atos

Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Demsistem

Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Datagate

BİLİŞİM 500 PLUS:

Bilişim 500 Plus Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi Netaş

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi Tente Elektronik

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük En Hızlı Büyüyen Bilişim Şirketleri Kategori Birincisi Fiz Bilişim

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK 5

Türk Telekom

Turkcell

Vodafone

KVK

Brightstar

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLK 5

İndeks Bilgisayar

Teknosa

Penta Teknoloji

Arena

Bilkom