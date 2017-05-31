Bilişim sektörü gençlere kapılarını açıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Ağ Yöneticileri Derneği (AYD) iş birliğiyle gençlere, bilişim teknolojileri sektöründe önde gelen ulusal ve uluslararası şirketlerin kapıları açılacak.

Bu üç kurum arasında imzalanan ve Cisco’nun Cisco Academy Programı tarafından desteklenen protokol ile mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitimler düzenlenerek, bilgisayar ve bilişim ağları alanındaki eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Ankara’da gerçekleştirilen protokol törenine Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Ağ Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akın, Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Uğur Batı ve Cisco Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Deniz Sungurlu da katıldı. Yeni neslin uluslararası düzeyde eğitilerek bilişim sektörüne kazandırılmasının amaçlandığı protokol, üç yıl boyunca yapılacak eğitimleri ve mesleki tanıtıma yönelik programları kapsıyor. İmzalanan protokol dahilinde; Milli Eğitim Bakanlığı protokolün uygulanması sürecinde yapılacak olan farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri için TBV ve AYD’yi destekleyecek. Türkiye Bilişim Vakfı da bilişim sektöründeki işveren firmalara yönelik bilgilendirme yaparak; bu iş birliği kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi/stajlarını yapmalarına ve mezunların istihdam edilmelerine öncelik verilmesini sağlayacak. Cisco Academy ise öğretmen ve öğrencilere yönelik kurslar ve program desteği ile eğitim kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacak.

Protokol töreninde söz alan MTEGM Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, “Günlük yaşamımızın neredeyse tüm faaliyet alanlarında yer alan bilişim teknolojileri büyüme, rekabet etme, istihdam sağlama ve dünya ekonomisinde pay sahibi olma açısından gelişmiş ülkelerin teknoloji lokomotifi durumundadır. Türkiye’nin de kendi markasını üreten ve satan bir ülke konumuna gelmesi, teknolojiyi yakından takip eden, ürün ve hizmetlerine yansıtan, sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmesi ile gerçekleşecektir. Ülkelerin ekonomik gelişmesinde en büyük sermaye hiç şüphesiz insan kaynağıdır. Günümüzde gelişmiş ülkeler, sosyal ve ekonomik refah için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük önem vermekte ve bunun için eğitime büyük yatırımlar yapmaktadır. Bizler de sektör ile bir araya gelerek öğretmenlerin, öğrencilerin ve mezunların çok yönlü gelişimlerini kapsayan bu protokol ile alanında uzman bireyler yetiştirerek mezunlarımızın küreselleşen dünyada istihdamının kolaylaşacağı, ülkemizdeki bilişim sektörünün gelişimine katkı sağlanacağı, en önemli hedefimiz olan Türkiye’nin mesleki eğitimde üreten ve uygulayan bir ülke olması gerektiği ve bunun da mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasıyla sağlayacağı inancındayız” dedi.

Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin ise “Türkiye Bilişim Vakfı olarak kurulduğumuz günden itibaren ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasının ancak bilgi temelli ekonomi ve bilgi toplumuna geçiş ile mümkün olabileceğine inanıyor; bu amaçla oluşturulan, vizyonumuza uygun bulduğumuz her projeye de gerek işgücümüz gerekse bilgi birikimi ve ekosistemimizle mümkün olan her katkıyı vermek istiyoruz. Bu kapsamda, bilgi, iletişim ve teknoloji başlıkları altında faaliyet gösteren firmalara yönelik doğru bilgilendirme yapmak, bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve zorunlu stajlarını yapmalarını sağlamaya destek vermek, istihdam olanaklarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, bilşim ve bilgi ağları meslek dalları hakkında farkındalığı artırmak üzere oluşturulan çok önemli bir projeye ortak oluyoruz.

Mili Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü desteği, Ağ Yöneticileri Derneği ile Vakfımız arasında oluşturulan ve Cisco Academy programıyla desteklenmiş , bu haliyle de Kamu-Özel Sektör ve Sivil Toplum işbirliği açısından son derece başarılı bir örnek olan projenin gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Öte yandan ilgili liselerde eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için daha da yoğun çalışacaklarını belirten AYD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akın da ” Bu Derneği kurmaktaki amaçlarımızdan birisi de, yeni ağ uzmanlarının yetişmesi için eğitim faaliyetlerine aktif olarak destekte bulunmaktı. Ağ Yöneticileri Derneği olarak, Türkiye’nin sektörel ve eğitsel gelişim sürecine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu protokolün bir parçası olmak istedik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın da destek verdiği bu projeye bilgi birikimimizi aktarmaktan büyük mutluluk duyuyor olacağız” dedi.

Cisco Academy 44 binden fazla mezun verdi

İmzalanan protokol aracılığıyla Cisco Academy içeriklerinin Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Uğur Batı da Cisco Academy eğitim programının 172 ülkede uygulandığını söyledi. Bu program sayesinde giderek artan ağ uzmanı talebinin karşılandığına dikkat çeken Batı, “2000 yılından bu yana Türkiye’de üniversiteler, liseler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan eğitimlerden 44 binden fazla katılımcı mezun oldu. Ülkemizde ağ uzmanı açığı büyüyor, 2012 yılında 10 bin ağ uzmanı aranırken, bugün rakam 37 bine ulaştı. Mesleki kursları katılımcılarına bilgisayar ağlarının tasarlanması ve güvenli bir şekilde yönetilmesi için gereken ve tüm dünyada geçerli olan bilgi ve beceriler öğretiliyor. Cisco Academy mezunları iş dünyasında aranan uzmanlar haline geldi” dedi.