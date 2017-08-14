Bir Bilene Sor uygulaması Arıkovanı’nda

Bir Bilene Sor uygulaması Arıkovanı’nda
, 14 Ağustos 2017

YGS ve LYS’ye hazırlanan öğrencileri ortak platformda buluşturan Bir Bilene Sor Uygulaması, Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı. Uygulama, yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile onlara kişisel çalışma programı sunuyor.

Öğrencilerin takıldıkları soruları birbirleriyle paylaşarak yanıtlarını bulmalarını sağlayan uygulama, yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile onlara kişisel çalışma programı sunuyor. Uygulama, 350 bin öğrenciyi buluşturmuş durumda.

İnovatif teknoloji girişimlerinin kapılarını açan Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni bir uygulamayı fonlama için vitrine çıkardı. Fonlama süreci başlayan mobil uygulama Bir Bilene Sor, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin odaklandıkları konulara göre daha efektif şekilde hazırlanmalarını hedefliyor. Bir Bilene Sor platformundan ülkemizde 350 bin öğrenci faydalanıyor.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Bir Bilene Sor, öğrencilerin bilemedikleri soruları birbirlerine sordukları ve birlikte yanıt buldukları bir platform. Uygulama aynı zamanda yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile öğrenciler için kişiselleştirilmiş çalışma programları sunuyor. Uygulama için geliştirilen yapay zeka programı, öğrenci profil bilgileri, odaklandığı konu başlıkları, hedeflenen üniversite ve bölüm, sınava kalan süre gibi kriterleri ele alarak kişiselleştirilmiş bir program şekillendiriyor. Aynı zamanda öğrenciler için piyasadaki binlerce kitaptan onların seçimlerine en uygun olanları sıralıyor. Öğrencilerin çalışma programı hedeflerine ne kadar yaklaştıkları izlemelerini sağlıyor.

Arıkovanı’ndaki Bir Bilene Sor sayfası için: https://arikovani.com/projeler/birbilenesor-mobil-uygulama/detay

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: Arıkovanı, Bir Bilene Sor, uygulama

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Türkiye’nin ilk test hackathon’u başlıyor

Türkiye’nin ilk test hackathon’u başlıyor

AOC’nin 240 Hz’lik yeni oyun monitörü

AOC’nin 240 Hz’lik yeni oyun monitörü

Lenovo, gözünü akıllı telefon ve sunucu pazarına dikti

Lenovo, gözünü akıllı telefon ve sunucu pazarına dikti

Kaspersky’den şirketlere ücretsiz güvenlik aracı

Kaspersky’den şirketlere ücretsiz güvenlik aracı

Yeni Samsung Galaxy A9 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı

Yeni Samsung Galaxy A9 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı

Platin Bilişim, IDC IT Security Roadshow’da suç ekonomisini anlattı

Platin Bilişim, IDC IT Security Roadshow’da suç ekonomisini anlattı

Siber savaşlar kapıda!

Siber savaşlar kapıda!

Kyocera’dan beş yeni fotokopi makinesi

Kyocera’dan beş yeni fotokopi makinesi

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *