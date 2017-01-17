Bir kriz anında iş sürekliliği nasıl sağlanır?

İş sürekliliğiniz için IT esnekliği oluşturmak, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamada hayati bir önem taşır.

Çoğu işletme kendi IT sistemlerine son derece güvenir. Bu sistemler doğal bir felaket, geçici bir elektrik kesintisi, veri merkezi kaybı, fidye ve hacker saldırı, kaybolan ya da bozulan dosyalar ya da bir yazılım virüsü nedeniyle önemli finansal zararlara yol açabilir. IT esnekliği, öngörü ve önlem ile birlikte sağlandığı takdirde krizde iş sürekliliğini garanti eder. İş sürekliliği konusunda şirketlere çözümler üreten Axcient firmasından Todd Scallan IT’yi esnek kılmak için bazı tavsiyelerde bulunuyor.

İşletmenizin parametrelerini öğrenin

Her işletme benzersiz bir risk tolerans eşiklerine sahiptir ve bu yüzden koruma ve iyileştirme ihtiyaçları vardır. Bu faktörler, bir organizasyonun beklenmedik bir kesintiye karşı nasıl hazırlıklı olmasına ilişkin katkıda bulunur. İşletmenizin parametrelerini anlamak için öncelik kritik sistemlerinizi tanımlayın. Kendinize şu soruları sorun; kritik ve kritik olmayan sistemlerim için ne kadar veri kaybı ve kesinti yaşayabilirim? Yeterli bir koruma planı nedir? Bir saat, bir gün ya da bir haftalık bir bozukluğun etkisi ne olurdu? Kazanç kaybı, müşteri kaybı ve düşen çalışan verimliliği bakımından potansiyel bir kesintinin miktarını ölçebilir miyim? Bu sorulara cevap verebilirseniz çalışan bir süreklilik sistemi oluşturmaya hazırsınız demektir.

İşletmeniz için kesintiye neden olacak olası senaryoları sıralayın

Kesintiye neden olabilecek olası senaryoları belirleyerek her durum için uygun planlama yapabilirsiniz. Bir krizi planlarken, çoğu işletme, doğal felaket tipi bir olayın suçlu olacağını varsayıyor. Bu varsayım fidye saldırıları, sunucu hataları, elektrik kesintileri ve kullanıcı hataları (yanlışlıkla silinen veriler gibi) dahil olmak üzere diğer senaryoları da içerecek şekilde genişletmek, daha sağlam ve kapsamlı bir süreklilik stratejisine sebep olacaktır.

Bir koruma çözümü uygulayın

Bir koruma çözümü uygularken karar verme sürecinizdeki kapsamına karşı maliyetini ölçün. İşiniz için tıpkı sigorta satın alırken ki yaptığınız gibi risk toleransına karşı kapsama alanını araştırarak bir fayda-risk analizi uygulayın. Sonra, toplam çözümünüzün IT yönetimi ve geri kazanılabilirlik perspektifinden ne kadar kesintisiz olamayacağını düşünün. Bu, tek bir satıcı çözümünü mü yoksa birden fazla tedarikçinin çözümlerini toplamayı mı tercih edeceğinize karar vermenizi sağlayacaktır.

Belge koruma ve kurtarma prosedürleri ve bunları güncel tutun

Kurtarma protokollerini denemek ve çözmek bir krizin ortasındaki en kötü zamanıdır. Felaket hazır olma perspektifinden, olgun bir IT organizasyonu, ayrıntılı, güncel prosedürlerle açıkça belgelenmiş bir koruma ve kurtarma planına sahiptir. Uygulanabilir bir kurtarma planını hazır bulundurmak, işletmeniz için hızlı ve doğrudan eylem ve daha az kesinti sağlar.

Çözümün düzenli olarak test edilmesi

İş devamlılığı için IT esnekliği oluşturmak sürekli dikkat gerektirir. Test kapsama alanının genişliğini ve derinliğini sağlamak ve bir kriz başlamadan önce boşlukları veya teknik sorunları ortaya çıkarmak için kurtarma protokolleri düzenli olarak çalıştırılmalıdır. Birincil altyapıdaki değişiklikler muhtemelen çözümünüzü etkiler. Hazırlıklı olmanın tek yolu ise sık yapılan testlerden geçer. IT esnekliği dinamiktir ve başarıyla iyileşmeyi sağlamak için çözümünüzün devamlı bir ilgiye ihtiyacı vardır.