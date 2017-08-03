Bircom, Grandstream’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendi

Bircom, SIP tümleşik haberleşme alanında dünyanın önde gelen çözüm üreticilerinden Grandstream’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendi.

Bircom, SIP tümleşik haberleşme alanında dünyanın önde gelen çözüm üreticilerinden Grandstream’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. Bircom, Grandstream’in IP tabanlı ses ve iletişim çözümlerini daha fazla işletmeye ulaştırmayı hedefliyor.

Grandstream’in özellikle küçük işletmelerin kullanımına yönelik ürünü GVC 3200, birçok popüler video konferans protokol ve platformlarını destekleyen, kullanıma hazır bir video konferans çözümü bulunuyor. Android uyumlu GXV3200 serisi IP video telefonları ise video konferans hizmetinin gücünü masaüstüne taşıyor, tablet kolaylığında kullanım ve web erişimi de sunuyor. IP Video kamera çözüm yelpazesine de sahip Grandstream, tüm kameralar için gerçek zamanlı izleme ve kayıt, olay anında kullanıcılara uyarı gönderilmesi gibi hizmetleri sağlayabiliyor.

