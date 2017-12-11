Bitcoin’de vadeli işlemler başladı

Bitcoin’de vadeli işlemler başladı
, 11 Aralık 2017

Dijital para birimi Bitcoin, ilk kez büyük bir borsada işlem görmeye başladı.

CBOE’de (Chicago Board Of Trade) Bitcoin vadeli işlemleri bugün Türkiye saati ile 02.00’da başladı. Açılışta 15 bin 460 dolar olan gelecek aya vadeli Bitcoin fiyatı 18 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Spot piyasada ise Bitcoin fiyatı 16 bin 454 dolar seviyesine çıkmasının ardından yatay hareketle 16 bin 379 dolardan işlem görüyor. Bitcoin vadeli kontratları 18 Aralık’ta da CME’de işlem görmeye başlayacak.

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Tags: Bitcoin

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