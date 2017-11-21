Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor!

Bitcoin değerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Dijital paranın değeri 8,200 doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı.

Dijital para birimi Bitcoin haftasonu ilk kez 8,000 dolar seviyesini aştıktan sonra Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

12 Kasım’da 5500 dolara kadar gerileyen dijital para birimi 15 Kasım’da tekrar 7000 dolar seviyesine yükselmişti. Bitcoin’in 8000 dolara geçmesi ise 5 günden daha kısa sürdü.

Uzmanlar, 2017 bitmeden sanal para biriminin değerinin 10,000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.