Bitcoin tutarı 60 milyar dolara yaklaştı

Bitcoin tutarı 60 milyar dolara yaklaştı
, 9 Ağustos 2017

 Dün yükselişe geçerek 3.531,54 dolar seviyesine çıkan Bitcoin’lerin toplam tutarı 60 milyar dolara yaklaştı.

Dijital para birimi Bitcoin dün yükselişe geçerek 3.531,54 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylece dolaşımdaki Bitcoin tutarı 60 milyar dolara yaklaştı. Bu sabah ise bir miktar gerileyen Bitcoin düne göre yüzde 1,14 düşüşle 3.413,84 dolardan işlem görüyor. Dolaşımdaki Bitcoin’lerin piyasa değeri ise bu sabah 56,43 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatında görülen gerilemeye karşın bir diğer dijital para birimi Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yüzde 8,51 artarak 289,51 dolar seviyesine yükseldi. (Dünya)

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Tags: Bitcoin, Dijital Para

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