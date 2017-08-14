Bixby tüm dünyada kullanıma sunulacak

Samsung’un akıllı asistanı Bixby, pek yakında uluslararası kullanıma sunulacak.

Samsung, Galaxy S8 ve S8+ modellerini tanıtırken yeni akıllı asistan Bixby’yi de duyurmuştu. İlk etapta yalnızca Güney Kore’de kullanıma sunulan Bixby, Temmuz ayında ABD’de bulunan kullanıcılara da sunuldu. ABD dışında milyonlarca Galaxy S8 ve S8+ kullanıcısı henüz Bixby ayrıcalığından yararlanamadı. Bu yüzden Samsung’a kızgın olan büyük bir kitle bulunuyor.

Samsung, “Samsung Contacts” isimli uygulamasına getirdiği güncellemesinde Bixby’nin global lansmanı” yer alıyor. Bu güncellemeyle kullanıcılar Samsung’un Bixby’i uluslararası kullanıma hazırladığını veya Bixby’yi ilk olarak ABD’ye sunarak Bixby için hazırlık yaptığını düşünüyor.

Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, akıllı asistanları Bixby’yi kullanmak için sabırsızlıkla bekliyor.