BlackBerry’den Samsung’a güvenlik çözümü

BlackBerry’nin çözümü Samsung Galaxy S7’yi daha güvenli bir hale getirecek.

BlackBerry’e bağlı olan SecuSmart’ın geliştirdiği SecuSuite isimli güvenlik yazılımı Almanya Şanşölyesi Angela Merkel’in akıllı telefonundaki güvenliği sağlıyor. SecuSmart bu çözümün Samsung Knox platformuyla uyumlu sürümünü de piyasaya sundu.

Devlet düzeyinde güvenlik sağlayan SecuSuite ile Samsung, Galaxy S7 ve ay sonunda tanıtılacak Galaxy S8 modelleri için bu hizmeti sağlayabilecek.

Cihazdaki iletişim ve verilerin şifrelenmesine ek olarak yeni SecuSuite, Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI) tarafından belirlenen SNS standardını kullanarak sesli çağrıları da güvence altına alıyor. Kurumsal uygulamaların trafiği bir VPN’den geçirilirken, kişisel uygulamalardan alınan veriler doğrudan internete sızabiliyor. Bu sebeple şifreli sesli çağrılar, uygulama üzerinde VPN yerine farklı bir ağ geçidi üzerinden yapılıyor.

BlackBerry SecuSmart Genel Müdürü Christoph Erdmann, muhtemelen Temmuz ayı sonlarında Galaxy S7 ile uyumlu Samsung Knox için satışa çıkacak çözümün fiyatının 1.900 avro civarında olacağını söyledi. Bu, mevcut BlackBerry 10 sürümü ve telefon, şifreleme anahtarlarını güvence altına almak için bir microSD akıllı kart ve hizmetin ilk yılı ile aynı fiyata denk geliyor.

Bu SecuSmart’ın Samsung ile ilk işbirliği değil; iki yıl önce ultra Galaxy Tab S 10.5’in ultra güvenlikli versiyonunu tanıtıtrken yine birlikte çalışmışlardı.